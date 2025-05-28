الجالية الأردنية في أبوظبي تحتفل بعيد الاستقلال الـ79 بحفل مهيب برعاية السفير نصار الحباشنة

وجاء تنظيم هذا الحفل بإشراف مباشر من رئيس الجمعية الأردنية، سعادة السيد محمد هاشم أبو هزيم، وبمشاركة أعضاء مجلس الإدارة، وبحضور كريم من سعادة النائب محمد الظهراوي، وسعادة النائب محمد أبو هديب، إلى جانب جمع غفير من أبناء الجالية الأردنية في أبوظبي.
وتخلل الحفل فقرات شعرية وطنية مؤثرة، وتوزيع الدروع التكريمية على الضيوف تقديراً لدورهم وجهودهم. كما أحيا الحفل الفنان الأردني القدير عيسى الصقار، الذي أضفى بأغانيه الوطنية أجواء من الفرح والاعتزاز، وتبادل الحضور التهاني والتبريكات بهذه المناسبة الغالية على قلوب الأردنيين.
وفي لفتة تقديرية خاصة، تم تكريم رئيس الجمعية الأردنية في أبوظبي، السيد محمد هاشم أبو هزيم، وتسليمه درعاً من مجلس النواب الأردني، تعبيراً عن الامتنان لجهوده الكبيرة في خدمة أبناء الجالية وتعزيز الروابط الوطنية في المهجر.
ويأتي هذا الاحتفال ضمن سلسلة من الفعاليات التي تنظمها الجمعية الأردنية في أبوظبي تعزيزاً للانتماء والولاء للوطن، وتجسيداً لروح الوحدة الوطنية التي تميز الأردنيين في الداخل والخارج.
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