الأربعاء 2025-05-28 12:52 م
 

الجالية الأردنية في أبو ظبي تحتفل بعيد الاستقلال

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جانب من الاحتفال
 
الأربعاء، 28-05-2025 12:43 م

الوكيل الإخباري-  نظمت الجالية الأردنية في أبو ظبي احتفالا بمناسبة الذكرى التاسعة والسبعين لاستقلال المملكة الأردنية الهاشمية.

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واشتمل الحفل الذي أقيم برعاية السفير الأردني لدى دولة الإمارات العربية المتحدة نصار الحباشنة، على فقرات شعرية وطنية مؤثرة وتوزيع الدروع التكريمية على الضيوف تقديراً لدورهم وجهودهم.


كما أحيا الحفل الفنان الأردني عيسى السقار، الذي أضفى بأغانيه الوطنية أجواء من الفرح والاعتزاز وتبادل الحضور التهاني والتبريكات بهذه المناسبة الغالية على قلوب الأردنيين.


وتم خلال الحفل الذي حضره النائب محمد الظهراوي وعدد من الشخصيات تكريم رئيس الجمعية الأردنية في أبو ظبي محمد هاشم أبو هزيم وتسليمه درعاً من مجلس النواب الأردني، تعبيراً عن الامتنان لجهوده الكبيرة في خدمة أبناء الجالية وتعزيز الروابط الوطنية في المهجر.


ويأتي هذا الاحتفال ضمن سلسلة من الفعاليات التي تنظمها الجمعية الأردنية في أبو ظبي تعزيزاً للانتماء والولاء للوطن وتجسيداً لروح الوحدة الوطنية التي تميز الأردنيين في الداخل والخارج.

 
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