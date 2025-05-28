الجالية الأردنية في أبو ظبي تحتفل بعيد الاستقلال

الوكيل الإخباري- نظمت الجالية الأردنية في أبو ظبي احتفالا بمناسبة الذكرى التاسعة والسبعين لاستقلال المملكة الأردنية الهاشمية.

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واشتمل الحفل الذي أقيم برعاية السفير الأردني لدى دولة الإمارات العربية المتحدة نصار الحباشنة، على فقرات شعرية وطنية مؤثرة وتوزيع الدروع التكريمية على الضيوف تقديراً لدورهم وجهودهم.



كما أحيا الحفل الفنان الأردني عيسى السقار، الذي أضفى بأغانيه الوطنية أجواء من الفرح والاعتزاز وتبادل الحضور التهاني والتبريكات بهذه المناسبة الغالية على قلوب الأردنيين.



وتم خلال الحفل الذي حضره النائب محمد الظهراوي وعدد من الشخصيات تكريم رئيس الجمعية الأردنية في أبو ظبي محمد هاشم أبو هزيم وتسليمه درعاً من مجلس النواب الأردني، تعبيراً عن الامتنان لجهوده الكبيرة في خدمة أبناء الجالية وتعزيز الروابط الوطنية في المهجر.