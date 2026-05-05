الثلاثاء 2026-05-05 07:25 م

الجالية الأردنية في أميركا تستعد لدعم "النشامى" في مونديال 2026

ع
أرشيفية
 
الثلاثاء، 05-05-2026 05:20 م

الوكيل الإخباري- تستعد الجالية الأردنية في الولايات المتحدة لتسجيل حضور لافت في المدرجات لتشجيع المنتخب الوطني لكرة القدم "النشامى"، خلال مشاركته المرتقبة في نهائيات كأس العالم 2026، عبر مبادرات جماهيرية منظمة تهدف إلى دعم المنتخب وتعزيز الهوية الوطنية في المحافل الدولية.

اضافة اعلان


وفي هذا الإطار، يقود المشجع إبراهيم عوض، مبادرة "كرافان النشامى"، وهي رحلة برية تنطلق من ولاية "نيوجيرسي" الأميركية باتجاه ولاية تكساس، بمشاركة عدد من أبناء الجالية الأردنية، حيث يرفع المشاركون الأعلام ويرددون الهتافات الوطنية، في خطوة تهدف إلى إشعال الحماس في المدرجات وتقديم صورة مشرفة عن الجماهير الأردنية.


من جانبه، أكد رجل الأعمال أحمد الحسن، عزمه حضور مباراة الأردن والنمسا، برفقة أفراد عائلته وأصدقائه، بعد استكمال ترتيبات السفر وتأمين التذاكر، مشيرا إلى أنه أعد مجموعة من الملابس التي تحمل رموز المنتخب الوطني لتوزيعها على الأقارب والأصدقاء، بهدف إبراز الهوية الأردنية ودعم "النشامى".


وقال إن هذه المشاركة تمثل واجبا وطنيا تجاه المنتخب، رغم التحديات المرتبطة بتكاليف السفر وصعوبة إجراءات التأشيرات، لافتا إلى حرصه على اصطحاب أبنائه لتعزيز ارتباطهم بالوطن، خاصة أولئك الذين ولدوا في الغربة.


بدوره، أوضح رئيس الجمعية الأردنية - الأميركية في مدينة هيوستن (البيت الأردني)، أحمد رمان، أن أعدادا كبيرة من المشجعين ستتوجه من هيوستن إلى دالاس لحضور المباراة، بالتنسيق مع أبناء الجالية الأردنية هناك، مؤكدا أن الحضور الجماهيري يشكل دعما معنويا مهما للاعبين داخل الملعب.


وفي السياق ذاته، دعت مبادرة "هلا بالنشامى"، بقيادة الدكتور بكر الفرجات، إلى توحيد المدرجات من خلال ارتداء الشماغ الأردني تحت شعار: "شماغي عنواني"، باعتباره رمزا وطنيا جامعا يجسد الهوية الأردنية ويعكس صورة مشرقة عن الأردن في المحافل الدولية.


من جانبه، أكد الناطق الإعلامي للمبادرة، علاء الدوايمة، أهمية الالتزام بهذا الشعار لما يحمله من دلالات وطنية، ودوره في إبراز وحدة الجماهير الأردنية في الخارج، داعيا أبناء الجالية في الولايات المتحدة وكندا إلى المشاركة الفاعلة في هذه المبادرة، بما يعزز حضور الأردن وصورته أمام العالم.


ويأمل الأردنيون في الخارج أن يواصل المنتخب الوطني لكرة القدم نتائجه الإيجابية في البطولة، مدعوما بحضور جماهيري واسع يعكس روح الانتماء والتكاتف خلف "النشامى".

 
 


gnews

أحدث الأخبار

الملك يؤكد أهمية الترويج لمشروع مدينة الزرقاء الصناعية محليا ودوليا

أخبار محلية الملك يؤكد أهمية الترويج لمشروع مدينة الزرقاء الصناعية محليا ودوليا

نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي

أخبار محلية وزير الخارجية ونظيره السعودي يبحثان هاتفيا تطورات الأوضاع في المنطقة

رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان

أخبار محلية رئيس الوزراء: مشاريع للزرقاء بنحو نصف مليار دينار خلال 3 سنوات

الملك يوجه الحكومة لإنشاء مركز صحي شامل لخدمة محافظة الزرقاء

أخبار محلية الملك يوجه الحكومة لإنشاء مركز صحي شامل لخدمة محافظة الزرقاء

إطلاق مبادرة "البرنامج الوطني للتوعية والتثقيف الاقتصادي" تحت عنوان "بوصلتك المالية"

أخبار الشركات إطلاق مبادرة "البرنامج الوطني للتوعية والتثقيف الاقتصادي" تحت عنوان "بوصلتك المالية"

العيسوي يعزي الطراونة والصعوب

أخبار محلية العيسوي يعزي الطراونة والصعوب

مضيق هرمز

عربي ودولي انقطاع نظام تحديد المواقع في مضيق هرمز

إربد: مبادرات شبابية لإبراز جمالية المدينة ونظافة شوارعها

أخبار محلية اتفاقيات تمويل لمشاريع شباب في إربد



 
 






الأكثر مشاهدة

 