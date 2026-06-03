الأربعاء 2026-06-03 04:52 م

الجالية الأردنية في بريطانيا تحتفل بعيد الاستقلال الـ80

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شعار عيد الاستقلال الرسمي
 
الأربعاء، 03-06-2026 04:04 م

الوكيل الإخباري- أقامت الجالية الأردنية في المملكة المتحدة احتفالات بمناسبة عيد الاستقلال الـ80 للمملكة، في 4 مدن بريطانية، نظمها ملتقى الأردنيين في بريطانيا، واستمرت على مدار يومين بمشاركة مئات من أبناء الجالية وأصدقاء الأردن.

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واجتمع المشاركون في مدن "لندن، ومانشستر، ونوتنغهام، وبرمنغهام"، بأجواء وطنية مميزة عكست اعتزازهم بوطنهم الأم وتمسكهم بهويتهم الأردنية، حيث ازدانت مواقع الاحتفال بالأعلام الأردنية واللباس التقليدي، في مشهد جسد روح الفرح والانتماء بالمناسبة الوطنية.


وقالت رئيسة الملتقى الأردنيين في بريطانيا، دلال جبريل، إن الإقبال الكبير على الفعاليات يعكس حرص الأردنيين في المملكة المتحدة على المشاركة في المناسبات الوطنية التي تجمع أبناء الجالية، وتعزز روابطهم الاجتماعية والثقافية، وتؤكد اعتزازهم بالأردن وقيادته الهاشمية الحكيمة.


وأضافت أن الاحتفالات شهدت حضورا واسعا من مختلف المدن البريطانية، حيث اجتمع الأردنيون المقيمون في أجواء احتفالية جمعت بين عيد الاستقلال وعيد الأضحى المبارك، في مشهد عائلي مفعم بالمحبة والفخر والانتماء.


وأكدت جبريل، أن نجاح الفعاليات يعكس الدور المتنامي الذي يؤديه الملتقى في تعزيز التواصل بين أبناء الجالية، مشيرة إلى أن التوسع هذا العام ليشمل مدنا جديدة جاء استجابة لاهتمام الأردنيين في المملكة المتحدة بالمشاركة في الأنشطة الوطنية والاجتماعية.

 
 


gnews

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