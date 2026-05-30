الجالية الأردنية في كندا تحتفل بعيد الاستقلال برفع العلم الأردني

الوكيل الإخباري- رفعت رئيسة ملتقى النشامى للجالية الأردنية في كندا، نثيلة الريحاني، العلم الأردني في ساحة بلدية مدينة هاليفاكس بمقاطعة نوفاسكوشيا الكندية، بمناسبة الذكرى الثمانين لاستقلال المملكة الأردنية الهاشمية، وذلك خلال حفل نظمته الجالية الأردنية في كندا.





وحضر الحفل عمدة مدينة هاليفاكس، Andy Fillmore، إلى جانب عدد من الوزراء وأعضاء البرلمان والمجلس التشريعي الكندي، وممثلين عن مؤسسات حكومية ورسمية كندية، إضافة إلى حضور من أبناء الجالية الكندية والعربية.



وأكدت نثيلة الريحاني في كلمة خلال الحفل عمق العلاقات الأردنية الكندية، مشيدة بالدور المحوري الذي يقوم به الأردن بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني في ترسيخ الاستقرار والعمل الإنساني على المستوى الدولي.



وأشارت إلى أن هذه المناسبة تمثل إنجازاً نوعياً للجالية الأردنية وتعكس حضورها الفاعل وإسهامها الإيجابي في المجتمع الكندي.



وأعرب عمدة مدينة هاليفاكس عن اعتزازه بالمشاركة في هذا الحدث، مشيداً بعمق العلاقات الكندية الأردنية، وبالدور الإيجابي الذي تقوم به الجالية الأردنية في كندا.



واشار الى قيم الأردن الإنسانية ومساهماته على المستوى الدولي، خصوصاً في مجال دعم واستقبال اللاجئين، مؤكداً فخره بهذا التعاون والتواصل وما يعكسه من قيم مشتركة تقوم على الاحترام والتنوع والانفتاح.



وتخلل الحفل فقرات من التراث الأردني، حيث قدمت القهوة العربية السادة والبقلاوة للضيوف، تعبيرا عن كرم الضيافة الأردنية، وجرى تقديم فقرة دبكة تراثية على أنغام الأهازيج الأردنية، عكست أجواء الفرح والفخر والانتماء.









