الجامعة الأردنية الأولى محليا والثالثة عربيا وفق تصنيف يونيرانكس 2025

كما حصدت الجامعة المركز الثالث عربيا ضمن التصنيف الإقليمي الذي شمل 1558 جامعة من الدول العربية، وواصلت تصدرها محليا، محتلة المركز الأوّل بين 30 جامعة أردنيّة شملها التصنيف.
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