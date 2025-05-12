الإثنين 2025-05-12 06:58 م
 

الجامعة الأردنية الأولى محليا والثالثة عربيا وفق تصنيف يونيرانكس 2025

الجامعة الأردنيّة
الجامعة الأردنيّة
 
الإثنين، 12-05-2025 05:13 م

الوكيل الإخباري-    حققت الجامعة الأردنيّة المرتبة 276 عالميًّا في تصنيف يونيرانكس العالميّ لعام 2025، من بين 37469 جامعة حول العالم.

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كما حصدت الجامعة المركز الثالث عربيا ضمن التصنيف الإقليمي الذي شمل 1558 جامعة من الدول العربية، وواصلت تصدرها محليا، محتلة المركز الأوّل بين 30 جامعة أردنيّة شملها التصنيف.

 
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