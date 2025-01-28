الجامعة الأردنية الثامنة عربيا والأولى محليا

وأظهرت النتائج تقدما لافتا للجامعة بتحسنها 49 مرتبة على المستوى العالمي، ما جعلها صاحبة أكبر تفوق بين أفضل 10 جامعات عربية في التصنيف، ويعد هذا الإنجاز الأفضل في تاريخ الجامعة ضمن هذا التصنيف.
وقال بيان للجامعة، اليوم الثلاثاء، إن التصنيف واحد من أضخم التصنيفات الجامعية عالميا، إذ إنه يغطي أكثر من 31 ألف مؤسسة تعليمية من أكثر من 200 دولة، ويصدر مرتين سنويا/ شهري شباط وآب.
ويعتمد التصنيف على 3 مؤشرات رئيسة، تشمل تأثير البحث العلمي الذي يقيس جودة الأبحاث المنشورة وتأثيرها من حيث عدد الاستشهادات، وتأثير الباحثين الذي يركز على أداء الباحثين من حيث الاستشهادات البحثية في جوجل سكولر، إضافة إلى تأثير الموقع الإلكتروني للجامعة الذي يعكس قوة حضور الجامعة الإلكتروني ومدى وصول المعلومات الأكاديمية والخدمية إلى الجمهور.
يذكر أن تصنيف "الويبومتركس" ينشر منذ عام 2004 عن طريق مختبر Cybermetrics التابع للمجلس الوطني الإسباني للبحوث، ويعد أحد المؤشرات المهمة لتقييم أداء الجامعات على المستويين الإقليمي والعالمي.
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