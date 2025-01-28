 
الثلاثاء 2025-01-28 08:03 م
 

الجامعة الأردنية الثامنة عربيا والأولى محليا

الجامعة الأردنية
الجامعة الأردنية
الثلاثاء، 28-01-2025 06:25 م

الوكيل الإخباري-   حققت الجامعة الأردنية إنجازا مميزا في التصنيف العالمي "الويبومتركس" لشهر شباط 2025، حيث حلت في المرتبة الثامنة عربيا والأولى محليا، وضمن أفضل 2 بالمئة من الجامعات المصنفة عالميا.

اضافة اعلان


وأظهرت النتائج تقدما لافتا للجامعة بتحسنها 49 مرتبة على المستوى العالمي، ما جعلها صاحبة أكبر تفوق بين أفضل 10 جامعات عربية في التصنيف، ويعد هذا الإنجاز الأفضل في تاريخ الجامعة ضمن هذا التصنيف.


وقال بيان للجامعة، اليوم الثلاثاء، إن التصنيف واحد من أضخم التصنيفات الجامعية عالميا، إذ إنه يغطي أكثر من 31 ألف مؤسسة تعليمية من أكثر من 200 دولة، ويصدر مرتين سنويا/ شهري شباط وآب.
ويعتمد التصنيف على 3 مؤشرات رئيسة، تشمل تأثير البحث العلمي الذي يقيس جودة الأبحاث المنشورة وتأثيرها من حيث عدد الاستشهادات، وتأثير الباحثين الذي يركز على أداء الباحثين من حيث الاستشهادات البحثية في جوجل سكولر، إضافة إلى تأثير الموقع الإلكتروني للجامعة الذي يعكس قوة حضور الجامعة الإلكتروني ومدى وصول المعلومات الأكاديمية والخدمية إلى الجمهور.


يذكر أن تصنيف "الويبومتركس" ينشر منذ عام 2004 عن طريق مختبر Cybermetrics التابع للمجلس الوطني الإسباني للبحوث، ويعد أحد المؤشرات المهمة لتقييم أداء الجامعات على المستويين الإقليمي والعالمي.

 
gnews

أحدث الأخبار

شركة الخطوط الجوية الملكية الأردنية

أخبار الشركات الملكية الأردنية ترفع عدد رحلاتها بين عمان والعقبة الى 17 رحلة اسبوعيًا مطلع شباط القادم

ارشيفية

أخبار محلية الأردن يستكمل إرسال 16 طائرة مساعدات إغاثية ضمن الجسر الجوي إلى غزة

وزارة الزراعة

أخبار محلية وزير الزراعة يستعرض نتائج الخطة الوطنية للزراعة المستدامة

تعبيرية

أسواق ومال تراجع الإسترليني مقابل الدولار وارتفاعه أمام اليورو

ارشيفية

فلسطين جرافات الاحتلال تواصل عمليات تخريب الشوارع في طولكرم

ارشيفية

عربي ودولي توقعات بتصويت "الشيوخ الأميركي" على فرض عقوبات على الجنائية الدولية

صورة عامة للعاصمة عمان

الطقس تفاصيل الحالة الجوية يوم الاربعاء

علم قطر

فلسطين تأكيد قطري أميركي على استمرار جهود الوساطة في غزة



 




الأكثر مشاهدة