الجامعة الأردنية بالمرتبة 324 عالميًا حسب تصنيف كيو إس 2026

وأعرب رئيس الجامعة الدكتور نذير عبيدات، عن فخره واعتزازه بهذا التقدّم، مهدياً هذا الإنجاز غير المسبوق إلى جلالة الملك عبد الله الثاني، وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، وإلى الأردنيين كافة، مؤكداً أن هذا التقدير العالمي هو حصيلة عمل جماعي وتخطيط استراتيجي واعٍ يضع الجودة والتميّز في صميم أولوياته.
وأشار إلى أن هذا الإنجاز يرسّخ حضور الجامعة الأردنية في مصاف الجامعات العالمية المرموقة، ويعكس صورة مشرقة عن التعليم العالي الأردني.
وأظهرت نتائج التصنيف تحسنًا شاملاً في المؤشرات الرئيسة التي يعتمدها تصنيف QS، إذ تقدمت الجامعة في السمعة الأكاديمية إلى المرتبة 239 عالميًا، مسجلة تحسنًا بنسبة 15 بالمئة عن العام الماضي، في دلالة واضحة على الاعتراف الدولي المتزايد بجودة التعليم والبحث في "الأردنية".
كما حافظت الجامعة على زخمها في السمعة التوظيفية، متقدمة إلى المرتبة 194 عالميًا، بنسبة تحسن بلغت 13.1بالمئة ما يعكس ثقة سوق العمل العالمي بخريجيها.
وفي مؤشر تأثير وتوظيف الخريجين، سجلت الجامعة مرتبة متقدمة جدًا بوصولها إلى المرتبة 105 عالميًا، محققة بذلك تحسنًا بنسبة 8 بالمئة، في مؤشر يعكس فاعلية مخرجاتها الأكاديمية في الواقع المهني.
أما على صعيد التدويل، فقد تقدمت الجامعة في نسبة الطلبة الدوليين إلى المرتبة 309 عالميًا، محققة تحسنًا بنسبة 21 بالمئة، وهو ما يعكس بيئة جامعية جاذبة ومتنوعة.
كما حققت "الأردنية" تقدمًا في مؤشر البحث العلمي الدولي، بوصولها إلى المرتبة 543 عالميًا، بزيادة قدرها 2.2 بالمئة عن العام السابق، إلى جانب تحسّن إضافي في تأثير البحث العلمي كما يُقاس بنسبة الاستشهاد بالأبحاث، والتي سجلت ارتفاعًا بنسبة 3.8 بالمئة.
وفي تعليقه على هذه المؤشرات، أكد عبيدات أن ما تحقق هو ثمرة لاستثمار الجامعة في كوادرها البشرية وبرامجها الأكاديمية وعلاقاتها الدولية، بالإضافة إلى التركيز المتزايد على البحث العلمي والابتكار، وتحسين بيئة التعليم والتعلم، مبنيًا أن هذا التقدم لم يكن ليتحقق لولا دعم الدولة المتواصل لقطاع التعليم العالي، والتزام الجامعة برسالتها الوطنية في خدمة المجتمع والمعرفة.
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