الثلاثاء 2026-02-10 07:25 م

الجامعة الأردنيّة بلا مديونيّة في موازنة 2026

الجامعة الأردنية تعلن موعد بدء التدريس في الفصل الثاني
الجامعة الأردنية
 
الثلاثاء، 10-02-2026 06:27 م

الوكيل الإخباري-   أعلن رئيس الجامعة الأردنية الدكتور نذير عبيدات، اليوم الثلاثاء، أن موازنة الجامعة للعام 2026 شهدت تحسنا ماليا أفضى إلى انعدام المديونية تماما.

وبحسب بيان عن الجامعة، يأتي هذا الإنجاز كحصاد لنهج مؤسسي صارم اتبعته الجامعة في تحسين كفاءة الإنفاق، وتبني سياسات مالية مرنة ومبتكرة.


وأشارت الجامعة إلى أن ما يمنح هذا الإنجاز المالي أهمية استثنائية، هو تحقيقه في الوقت الذي تمضي فيه الجامعة بقوة في تنفيذ مشروعها الضخم لتحديث البنية التحتية إنشائيا وتقنيا، والذي شارف على الانتهاء، إضافة إلى مشاريع التحديث التقني والرقمي لمواكبة متطلبات العصر.


وأشار عبيدات إلى أنه رغم الارتفاع الملحوظ في النفقات الرأسمالية الموجهة لإعادة تأهيل الحرم الجامعي، وتنفيذ العديد من المشاريع الكبيرة، وتوسع الجامعة في برنامج التعيين والإيفاد النوعي لرفد كادرها الأكاديمي بأفضل الخبرات العالمية، إلا أن الموازنة واصلت تعافيها وتحسنها المطرد.

 
 


