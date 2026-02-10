الجامعة الأردنيّة بلا مديونيّة في موازنة 2026

الوكيل الإخباري- أعلن رئيس الجامعة الأردنية الدكتور نذير عبيدات، اليوم الثلاثاء، أن موازنة الجامعة للعام 2026 شهدت تحسنا ماليا أفضى إلى انعدام المديونية تماما.

اضافة اعلان



وبحسب بيان عن الجامعة، يأتي هذا الإنجاز كحصاد لنهج مؤسسي صارم اتبعته الجامعة في تحسين كفاءة الإنفاق، وتبني سياسات مالية مرنة ومبتكرة.



وأشارت الجامعة إلى أن ما يمنح هذا الإنجاز المالي أهمية استثنائية، هو تحقيقه في الوقت الذي تمضي فيه الجامعة بقوة في تنفيذ مشروعها الضخم لتحديث البنية التحتية إنشائيا وتقنيا، والذي شارف على الانتهاء، إضافة إلى مشاريع التحديث التقني والرقمي لمواكبة متطلبات العصر.