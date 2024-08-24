الجامعة الأردنية تحافظ على مكانتها في تصنيف شنغهاي العالمي

الوكيل الإخباري- حافظت الجامعة الأردنية على مكانتها في تصنيف شنغهاي العالمي للجامعات (Academic Ranking of World Universities 2024)، للسنة الثالثة على التوالي، مما عزز مكانتها كواحدة من أبرز الجامعات في العالم العربي، وجعلها الجامعة الوحيدة بين نظيراتها في الأردن التي تم إدراجها في هذا التصنيف العالمي المرموق.

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ويُعد تصنيف شنغهاي العالمي أحد أكثر التصنيفات الأكاديمية احترامًا على مستوى العالم، حيث يعتمد على مجموعة من المؤشرات التي تقيّم مخرجات البحث العلمي، ومدى تأثير الباحثين والخريجين على المستوى العالمي.