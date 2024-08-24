الجامعة الأردنية تحافظ على مكانتها في تصنيف شنغهاي العالمي

ويُعد تصنيف شنغهاي العالمي أحد أكثر التصنيفات الأكاديمية احترامًا على مستوى العالم، حيث يعتمد على مجموعة من المؤشرات التي تقيّم مخرجات البحث العلمي، ومدى تأثير الباحثين والخريجين على المستوى العالمي.
وتركز المعايير أيضًا على التميز الأكاديمي لأعضاء هيئة التدريس، بما في ذلك الجوائز العالمية والإنجازات البحثية البارزة.
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