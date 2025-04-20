الجامعة الأردنية تحتفي بيوم التراث العالمي

وأكد رئيس الجامعة الدكتور نذير عبيدات خلال الحفل، أهمية التراث كأعظم مدرسة للمعرفة الذاتية، مشيرا إلى أن التاريخ المادي والروحي الذي تركه الإنسان يمثل مصدر فخر للأردن أرضا وإنسانا.
ودعا، الجامعات إلى الانفتاح على الإرث الحضاري وتحفيز الطلبة على دراسة التاريخ وتقدير الإبداع الإنساني في الماضي، مشددا على أهمية دور أساتذة الجامعات في تعميق الدراسات المرتبطة بالتاريخ والتراث.
-
أخبار متعلقة
-
مؤتمر "المكتبات الوطنية ودور المحفوظات ودورها في حفظ الذاكرة الوطنية" ينطلق الثلاثاء
-
"السياحة" تنظم محاضرة علمية لعالم الآثار المصري زاهي حواس
-
الديوان الملكي الهاشمي يعزي 3 عشائر أردنية
-
مذكرة تفاهم بين الجامعة الأردنية ومركز عمّان والخليج للدراسات الاستراتيجية
-
السفيرة التونسية تزور اتحاد الكتاب والأدباء الأردنيين
-
علي أبو نقطة" نقيباً للمهندسين الزراعيين بالتزكية
-
وفد طبي من جامعتي هارفارد ويوتا يزور مستشفى الجامعة
-
رئيس هيئة الأركان المشتركة يستقبل قائد قوة دفاع نيوزلندا