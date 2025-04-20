الجامعة الأردنية تحتفي بيوم التراث العالمي

الوكيل الإخباري- احتفلت الجامعة الأردنية بيوم التراث العالمي تحت شعار "التراث الأردني: جذور ثقافية وهوية شعبية"، والذي يصادف في الـ18 من نيسان من كل عام، وأقرته منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) عام 1983، بهدف تعزيز الوعي بأهمية تنوع التراث الثقافي في العالم، وترسيخ مفهومه كإرث مشترك للإنسانية.

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وأكد رئيس الجامعة الدكتور نذير عبيدات خلال الحفل، أهمية التراث كأعظم مدرسة للمعرفة الذاتية، مشيرا إلى أن التاريخ المادي والروحي الذي تركه الإنسان يمثل مصدر فخر للأردن أرضا وإنسانا.