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الجامعة الأردنية تحتفي بيوم التراث العالمي

الجامعة الأردنية
الجامعة الأردنية
 
الأحد، 20-04-2025 03:33 م

الوكيل الإخباري-    احتفلت الجامعة الأردنية بيوم التراث العالمي تحت شعار "التراث الأردني: جذور ثقافية وهوية شعبية"، والذي يصادف في الـ18 من نيسان من كل عام، وأقرته منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) عام 1983، بهدف تعزيز الوعي بأهمية تنوع التراث الثقافي في العالم، وترسيخ مفهومه كإرث مشترك للإنسانية.

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وأكد رئيس الجامعة الدكتور نذير عبيدات خلال الحفل، أهمية التراث كأعظم مدرسة للمعرفة الذاتية، مشيرا إلى أن التاريخ المادي والروحي الذي تركه الإنسان يمثل مصدر فخر للأردن أرضا وإنسانا.


ودعا، الجامعات إلى الانفتاح على الإرث الحضاري وتحفيز الطلبة على دراسة التاريخ وتقدير الإبداع الإنساني في الماضي، مشددا على أهمية دور أساتذة الجامعات في تعميق الدراسات المرتبطة بالتاريخ والتراث.

 
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