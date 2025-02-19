الجامعة الأردنية تُحدّد ساعات الدوام الرسميّ في رمضان

واستثنى القرارُ الوحداتِ والدوائرَ التي تقتضي طبيعة عملها غير ذلك؛ حيث تُنسَّق مواعيدُ الدوام فيها مع الإدارات المباشرة.
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