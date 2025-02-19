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الجامعة الأردنية تُحدّد ساعات الدوام الرسميّ في رمضان

أرشيفية
أرشيفية
الأربعاء، 19-02-2025 11:07 ص
الوكيل الإخباري-   قرّر رئيسُ الجامعة الأردنية الدكتور نذير عبيدات، تحديدَ ساعات الدوام الرسميّ للعاملين في الجامعة، خلال شهر رمضان المبارك، ليصبحَ من الساعة التاسعة والنصف صباحًا، وحتّى الثانية والنصف بعد الظهر.اضافة اعلان


واستثنى القرارُ الوحداتِ والدوائرَ التي تقتضي طبيعة عملها غير ذلك؛ حيث تُنسَّق مواعيدُ الدوام فيها مع الإدارات المباشرة.


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