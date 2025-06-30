الجامعة الأردنيّة تستحدث 11 برنامجًا أكاديميًّا نوعيًّا في مختلف الدرجات العلميّة

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الوكيل الإخباري- أعلنت الجامعة الأردنيّة عن استحداثها لـ 11 برنامجًا أكاديميًّا جديدًا، سيتمّ البدء بتدريسها ضمن الخطط الدراسيّة لمختلف كليّاتها العلميّة والإنسانيّة المختلفة اعتبارًا من الفصل الأوّل من العام الجامعيّ 2025/2026. اضافة اعلان





وجاء الإعلان عن تلك البرامج بعد موافقة مجلسُ التعليم العالي عليها، شريطةَ حصولها على اعتماد خاصّ من قِبل هيئة اعتماد مؤسّسات التعليم العالي وضمان جودتها، وتسكينها على الإطار الوطنيّ للمؤهّلات.



وجاءت البرامج الأكاديميّة فريدةً في نوعيّتها وجديدةً في أطروحاتها، وتوزّعت بين درجات البكالوريوس، والماجستير، والدبلوم العالي، والدكتوراه.



وبحسب بيان الجامعة اليوم الأحد، اعتمدت الجامعة برنامجَ بكالوريوس إدارة الفعاليّات في كليّة الآثار والسياحة، شريطةَ تزويد هيئة الاعتماد وضمان الجودة بخطةِ إيفاد أعضاء هيئة تدريس البرنامج للسنوات الأربع القادمة، كما اعتمدت برنامجَ بكالوريوس علم البيانات والإحصاء في كليّة العلوم شريطةَ تعديل مسمّاه ليصبح (الإحصاء وعلم البيانات).



أمّا على مستوى برنامج الدبلوم العالي، فأعلنت الجامعةُ عن استحداثها الدبلوم العالي في إدارة المختبرات وضمان جودتها في كليّة العلوم، والدبلوم العالي في اللياقة البدنيّة في كليّة علوم الرياضة، وأيضًا الدبلوم العالي في القيادة التعليميّة في كليّة العلوم التربويّة.



كما ستطرح الجامعةُ مع مطلع العام الجامعيّ الجديد برنامجَ ماجستير إدارة الضيافة والسياحة المستدامة في كليّة الآثار والسياحة، وماجستيرَ علوم صحّة الفم / مسار بيولوجيا الفم في كليّة طبّ الأسنان، وماجستيرَ هندسة سلامة العمليّات والأنظمة الذكيّة في كليّة الهندسة، وماجستيرَ الطبّ الشخصيّ والتكنولوجيا الحيويّة الطبيّة بالشراكة ما بين كليّة الطبّ ومعهد الصحّة العامّة، وأخيرًا ماجستير اللغويّات التطبيقيّة الإسبانيّة في كليّة اللغات الأجنبيّة.



ويُذكر أنّ الجامعةَ تستكمل إجراءاتها استعدادًا لطرح برنامج الدكتوراه في هندسة الحاسوب في كليّة الهندسة، بالشراكة مع جامعة نبراسكا / لينكون، ليتمّ تدريسُه بمعيّة باقي البرامج الجديدة مطلع العام الدراسي المُقبل.