الجامعة الأردنية تستضيف مسابقة "الكانغارو" في الرياضيات الدولية

وأكد مدير مركز تكنولوجيا المعلومات في الجامعة، الدكتور لؤي النمر في بيان اليوم الأحد، أن الجامعة وفرت جميع التسهيلات اللوجستية والتقنية اللازمة بما في ذلك جاهزية المبنى وتهيئة الظروف الملائمة لضمان سير الامتحانات بسهولة ويسر، مشيرا إلى التزام الكوادر المعنية بجميع ضوابط الامتحانات والإجراءات التي تضمن بيئة آمنة وداعمة للطلبة.
وأضاف أن الجامعة وفرت الأنظمة المحوسبة المستخدمة في إجراء الامتحانات بإشراف كادر المركز وكلية الملك عبد الله الثاني لتكنولوجيا المعلومات بالتعاون مع لجنة المسابقة، ما ساهم في تنظيم عملية الامتحان وفق أعلى المعايير التقنية.
وتعد مسابقة الكانغارو واحدة من أكبر المسابقات الدولية في الرياضيات، حيث تقام في أكثر من 97 دولة حول العالم، وبدأت عام 1980 في أستراليا قبل أن يتم تأسيس منظمة "كانغارو بلا حدود" رسميا في باريس عام 1995.
ويشارك في المسابقة ما يقارب 7 ملايين طالب وطالبة سنويا على مستوى العالم وتهدف إلى تعزيز إتقان الطلبة لمفاهيم الرياضيات وتنمية مهارات التفكير الرياضي وحل المسائل الحسابية بما ينسجم مع متطلبات القرن 21، إلى جانب ربط المفاهيم الرياضية بالحياة اليومية وتوفير بيئة تعليمية محفزة وممتعة تسلط الضوء على المواهب الرياضية وتنميتها عالميا.
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