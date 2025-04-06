الجامعة الأردنية تستضيف مسابقة "الكانغارو" في الرياضيات الدولية

الوكيل الإخباري- استضافت الجامعة الأردنية مسابقة "الكانغارو في الرياضيات الدولية"، ممثلة بمركز تكنولوجيا المعلومات ومختبرات Student.com، بمشاركة ما يقارب 1200 طالب وطالبة من مختلف المدارس الحكومية والخاصة في المملكة.

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وأكد مدير مركز تكنولوجيا المعلومات في الجامعة، الدكتور لؤي النمر في بيان اليوم الأحد، أن الجامعة وفرت جميع التسهيلات اللوجستية والتقنية اللازمة بما في ذلك جاهزية المبنى وتهيئة الظروف الملائمة لضمان سير الامتحانات بسهولة ويسر، مشيرا إلى التزام الكوادر المعنية بجميع ضوابط الامتحانات والإجراءات التي تضمن بيئة آمنة وداعمة للطلبة.



وأضاف أن الجامعة وفرت الأنظمة المحوسبة المستخدمة في إجراء الامتحانات بإشراف كادر المركز وكلية الملك عبد الله الثاني لتكنولوجيا المعلومات بالتعاون مع لجنة المسابقة، ما ساهم في تنظيم عملية الامتحان وفق أعلى المعايير التقنية.



وتعد مسابقة الكانغارو واحدة من أكبر المسابقات الدولية في الرياضيات، حيث تقام في أكثر من 97 دولة حول العالم، وبدأت عام 1980 في أستراليا قبل أن يتم تأسيس منظمة "كانغارو بلا حدود" رسميا في باريس عام 1995.