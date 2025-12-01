الجامعة الأردنية تستضيف ملحقين ثقافيين عرباً

07:23 م

الوكيل الإخباري- استضافت عمادة شؤون الطلبة في الجامعة الأردنية، اليوم الاثنين، لقاء ضم ملحقين ومستشارين ثقافيين عرب، يمثلون السعودية والكويت والبحرين ومصر وتونس والجزائر والمغرب وليبيا وسلطنة عمان، وفلسطين، وسوريا. اضافة اعلان





وأكد عميد شؤون الطلبة الدكتور صفوان الشياب أهمية تعزيز التعاون بين الجامعة والملحقيات الثقافية، مشددًا على حرص الجامعة على تطوير الخدمات المقدمة للطلبة العرب والدوليين بما يسهم في تحسين تجربتهم الأكاديمية والجامعية.



وتم خلال اللقاء عرض خدمات عمادة شؤون الطلبة التي شملت الإرشاد الأكاديمي والنفسي، ودعم الطلبة ذوي الإعاقة، وتنظيم الأنشطة الثقافية والفنية والرياضية، ومتابعة شؤون الطلبة عبر مكتب الطلبة الدوليين، إضافةً إلى المبادرات الهادفة إلى تعزيز تجربة الطلبة داخل الحرم الجامعي وخارجه.



كما تم استعراض مشروع رقمنة المحتوى التعليمي ودوره في تطوير العملية التعليمية ومواكبة التحول الرقمي، ومشروع تحديث القاعات التدريسية الذي يهدف إلى توفير بيئة تعليمية حديثة وتفاعلية.



وتم خلال اللقاء تبادل وجهات النظر حول سبل تطوير الخدمات المقدمة للطلبة العرب وتعزيز آليات التعاون المشترك مع الجامعة.

