الجامعة الأردنية تشارك بقمة الجامعات العربية في دبي

الوكيل الإخباري- شارك رئيس الجامعة الأردنية الدكتور نذير عبيدات، اليوم الأربعاء، بافتتاح أعمال قمّة الجامعات العربية 2024، التي تستضيفها جامعة دبي بالتعاون مع مؤسّسة (التايمز) للتعليم العالي، بمشاركة قادة الفكر والتعليم العالي من أنحاء العالم العربي المختلفة.

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وتعد القمة، التي جاءت في دورتها لهذا العام بعنوان "الجامعات المرنة في عصر التحديات: النهوض بالتعليم العالي العربيّ"، حدثا أكاديميا من شأنه تعزيز آفاق التعاون بين الجامعات في مختلف أنحاء المنطقة العربية، وتبادل الخبرات، واستكشاف أفضل الممارسات في قطاع التعليم العالي العربي.