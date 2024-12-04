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الجامعة الأردنية تشارك بقمة الجامعات العربية في دبي

مدخل الجامعة الأردنية
الجامعة الأردنية
الأربعاء، 04-12-2024 02:40 م

الوكيل الإخباري-   شارك رئيس الجامعة الأردنية الدكتور نذير عبيدات، اليوم الأربعاء، بافتتاح أعمال قمّة الجامعات العربية 2024، التي تستضيفها جامعة دبي بالتعاون مع مؤسّسة (التايمز) للتعليم العالي، بمشاركة قادة الفكر والتعليم العالي من أنحاء العالم العربي المختلفة.

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وتعد القمة، التي جاءت في دورتها لهذا العام بعنوان "الجامعات المرنة في عصر التحديات: النهوض بالتعليم العالي العربيّ"، حدثا أكاديميا من شأنه تعزيز آفاق التعاون بين الجامعات في مختلف أنحاء المنطقة العربية، وتبادل الخبرات، واستكشاف أفضل الممارسات في قطاع التعليم العالي العربي.


وأكد عبيدات، خلال كلمته في المؤتمر، بحضور نائب رئيس الجامعة لشؤون التصنيف والاعتماد الدولي الدكتور فالح السواعير، أن القمة تشكل منصة فريدة ورائدة لتبادل فرص التعاون مع أعرق مؤسسات الوطن العربي وجامعاته في مجالات البحث والتعليم والتطوير المؤسسي.

 
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