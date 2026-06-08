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الجامعة الأردنية تطلق اسم "فوج الهواشم" على خريجي فوجها الحادي والستين

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أرشيفية
 
الإثنين، 08-06-2026 08:50 م

الوكيل الإخباري- قررت الجامعة الأردنيّة إطلاق اسم "فوج الهواشم" على خريجي الفوج الحادي والستين من طلبة الجامعة الأردنيّة للعام الجامعي الحالي، تقديرا لدور العائلة الهاشمية في بناء الأردن ونماءه وازدهاره.

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وبحسب بيان صادر عن الجامعة، فإن هذا القرار يأتي تجسيدا للحظة وطنية وتاريخية فارقة، وتزامنا مع احتفالات المملكة بعيد الاستقلال الثمانين، وعيد الجلوس الملكي، وذكرى الثورة العربية الكبرى ويوم الجيش، وتقديرا للمسيرة الممتدة من البناء والتّحديث التي قادها جلالة الملك عبدالله الثاني.


وأشار البيان إلى أن الجامعة الأردنيّة بدأت، عبر وحداتها المعنيّة وتشكيلاتها المختلفة، التجهيز والتحضير للترتيبات الخاصة بحفل تخريج الفوج الحادي والستين، بما يليق بالدلالة السيادية والوطنية الكبرى لهذا المسمى الاستثنائي.

 
 


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