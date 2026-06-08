الجامعة الأردنية تطلق اسم "فوج الهواشم" على خريجي فوجها الحادي والستين

الوكيل الإخباري- قررت الجامعة الأردنيّة إطلاق اسم "فوج الهواشم" على خريجي الفوج الحادي والستين من طلبة الجامعة الأردنيّة للعام الجامعي الحالي، تقديرا لدور العائلة الهاشمية في بناء الأردن ونماءه وازدهاره.

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وبحسب بيان صادر عن الجامعة، فإن هذا القرار يأتي تجسيدا للحظة وطنية وتاريخية فارقة، وتزامنا مع احتفالات المملكة بعيد الاستقلال الثمانين، وعيد الجلوس الملكي، وذكرى الثورة العربية الكبرى ويوم الجيش، وتقديرا للمسيرة الممتدة من البناء والتّحديث التي قادها جلالة الملك عبدالله الثاني.