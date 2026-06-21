الأحد 2026-06-21 07:47 م

الجامعة الأردنية تعدّل ساعات دوام الموظفين الإداريين اعتبارا من 23 حزيران

ب
أرشيفية
 
الأحد، 21-06-2026 07:09 م

الوكيل الإخباري- أعلنت الجامعة الأردنية تعديل ساعات الدوام الرسمي للموظفين الإداريين في جميع كليات الجامعة ووحداتها ودوائرها الإدارية، لتصبح من الساعة الثامنة والنصف صباحًا وحتى الثالثة عصرًا، وذلك اعتبارًا من يوم 23 حزيران 2026.

اضافة اعلان


وأوضحت الجامعة أن هذا التعديل سيستمر خلال الفترة الحالية، على أن تعود ساعات الدوام الرسمي للموظفين الإداريين من الساعة الثامنة والنصف صباحًا وحتى الرابعة مساءً مع بدء التدريس في الفصل الدراسي الأول من العام الجامعي 2026/2027.


وبيّنت الجامعة أن القرار لا يشمل الوحدات والدوائر التي تقتضي طبيعة عملها ترتيبات دوام مختلفة، حيث سيتم تنسيق ساعات العمل الخاصة بها بشكل مباشر مع إداراتها بما يضمن استمرارية تقديم الخدمات وإنجاز الأعمال بالكفاءة المطلوبة.

 
 


gnews

أحدث الأخبار

ل

أخبار محلية الصفدي ونظيره الجزائري يبحثان العلاقات الثنائية بين البلدين

ل

أخبار محلية الغذاء والدواء تعمم بضرورة الالتزام باشتراطات توزيع المواد الغذائية الخيرية

ب

أخبار محلية الجامعة الأردنية تعدّل ساعات دوام الموظفين الإداريين اعتبارا من 23 حزيران

ق

عربي ودولي إعلام إيراني: جولة المباحثات الأولى مع واشنطن ركزت على لبنان

ل

خاص بالوكيل الأنظار تتجه نحو فجر الثلاثاء.. فهل يفعلوها النشامى؟

ا

أخبار محلية وزير الخارجية يجري مباحثات موسعة مع نظيره الجزائري

g

شؤون برلمانية القاضي ينقل تحيات الملك إلى الرئيس الأذربيجاني ويؤكد عمق العلاقات الثنائية

قوارب في مضيق هرمز

عربي ودولي هيئة بريطانية: ناقلة تبلغ عن واقعة جنوب شرقي الشحر في اليمن



 
 






الأكثر مشاهدة

 