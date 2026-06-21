الجامعة الأردنية تعدّل ساعات دوام الموظفين الإداريين اعتبارا من 23 حزيران

وأوضحت الجامعة أن هذا التعديل سيستمر خلال الفترة الحالية، على أن تعود ساعات الدوام الرسمي للموظفين الإداريين من الساعة الثامنة والنصف صباحًا وحتى الرابعة مساءً مع بدء التدريس في الفصل الدراسي الأول من العام الجامعي 2026/2027.
وبيّنت الجامعة أن القرار لا يشمل الوحدات والدوائر التي تقتضي طبيعة عملها ترتيبات دوام مختلفة، حيث سيتم تنسيق ساعات العمل الخاصة بها بشكل مباشر مع إداراتها بما يضمن استمرارية تقديم الخدمات وإنجاز الأعمال بالكفاءة المطلوبة.
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