الجامعة الأردنية تعدّل ساعات دوام الموظفين الإداريين اعتبارا من 23 حزيران

الوكيل الإخباري- أعلنت الجامعة الأردنية تعديل ساعات الدوام الرسمي للموظفين الإداريين في جميع كليات الجامعة ووحداتها ودوائرها الإدارية، لتصبح من الساعة الثامنة والنصف صباحًا وحتى الثالثة عصرًا، وذلك اعتبارًا من يوم 23 حزيران 2026.

اضافة اعلان



وأوضحت الجامعة أن هذا التعديل سيستمر خلال الفترة الحالية، على أن تعود ساعات الدوام الرسمي للموظفين الإداريين من الساعة الثامنة والنصف صباحًا وحتى الرابعة مساءً مع بدء التدريس في الفصل الدراسي الأول من العام الجامعي 2026/2027.