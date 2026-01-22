الجامعة الأردنية تعدل ساعات دوام موظفيها

الوكيل الإخباري- أعلنت الجامعة الأردنية اليوم الخميس، عن تعديل مؤقت على ساعات الدوام الرسمي للموظفين الإداريين العاملين في كافة كليات الجامعة ووحداتها الإدارية المختلفة.

اضافة اعلان



وجاء في التعميم الصادر عن الجامعة التفاصيل التالية:



فترة الدوام المعدل: حددت الجامعة الأردنية ساعات الدوام لتصبح من الساعة 8:30 صباحاً وحتى الساعة 3:00 عصراً.



الجدول الزمني: يبدأ العمل بهذا القرار اعتباراً من تاريخ 27/1/2026 ويستمر حتى تاريخ 12/2/2026.



العودة للدوام الطبيعي: سيعود الدوام الرسمي إلى وضعه المعتاد من الساعة 8:30 صباحاً وحتى الساعة 4:00 مساءً اعتباراً من تاريخ 15/2/2026.