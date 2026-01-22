الجامعة الأردنية تعدل ساعات دوام موظفيها

وجاء في التعميم الصادر عن الجامعة التفاصيل التالية:
فترة الدوام المعدل: حددت الجامعة الأردنية ساعات الدوام لتصبح من الساعة 8:30 صباحاً وحتى الساعة 3:00 عصراً.
الجدول الزمني: يبدأ العمل بهذا القرار اعتباراً من تاريخ 27/1/2026 ويستمر حتى تاريخ 12/2/2026.
العودة للدوام الطبيعي: سيعود الدوام الرسمي إلى وضعه المعتاد من الساعة 8:30 صباحاً وحتى الساعة 4:00 مساءً اعتباراً من تاريخ 15/2/2026.
الاستثناءات: استثنى القرار الوحدات والدوائر التي تقتضي طبيعة عملها غير ذلك، على أن يتم تنسيق دوامها مع إداراتها مباشرة.
