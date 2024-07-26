الجامعة الأردنية تعلن أسماء الفائزين بجوائز منكو للتميز العلمي للعام 2023

الوكيل الإخباري- أعلنت الجامعة الأردنية عن أسماء الباحثين الفائزين بجوائز مركز حمدي منكو للتميز للعام 2023، والتي تمنح سنوياً من المركز تقديراً للباحثين المتميزين العاملين داخل المملكة وتشجيعاً لهم على إثراء المحتوى المعرفي الأكاديمي.



ووفقاً لبيان المركز اليوم الجمعة، فاز بجائزة علي منكو للباحث المتميز في مجال الطب والتمريض الدكتور ولهان الشاعر من مركز العلاج بالخلايا في الجامعة الأردنية، بينما فاز الدكتور ليث العيطان من كلية العلوم والآداب (جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية) في مجال العلوم والزراعة. وفازت بجائزة سامية منكو للباحثة المتميزة في مجال التخصصات العلمية والهندسية الدكتورة ياسمين مراد من كلية الهندسة (الجامعة الأردنية)، وكذلك الدكتورة هبة يوسف عبد النبي، التي تحمل درجة الدكتوراه في علم الحاسوب من جامعة الأميرة سمية للتكنولوجيا، بجائزة خريجي الدراسات العليا في التخصصات العلمية والصحية.



ولفت نائب رئيس الجامعة لشؤون التصنيف والاعتماد الدولي الدكتور فالح السواعير إلى أن نسخة الجائزة لعام 2024 ستُخصص لمجالات الهندسة وتكنولوجيا المعلومات من الكليات العلمية، ومجالات طب الأسنان والصيدلة وعلوم التأهيل من الكليات الصحية.



أما مجالات الجائزة لعام 2023، فكانت في مجالات الهندسة والزراعة من الكليات العلمية، والطب والتمريض من الكليات الصحية، إضافة إلى جائزة خريجي الدراسات العليا في التخصصات العلمية والصحية.



وأضاف أن جائزة سامية منكو للباحثة المتميزة في الأردن قد جاءت تقديراً من المركز وعائلة منكو للباحثات المتميزات في الأردن، وتُمنح سنوياً للباحثات في التخصصات العلمية والهندسية أو الطبية والصحية. وقد ذهبت نسخة عام 2023 للباحثات في التخصصات العلمية والهندسية، وستُخصص عام 2024 للتخصصات الطبية والصحية.