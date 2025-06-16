الجامعة الأردنية تعلن عن توفر شواغر أكاديمية في كليتي الطب وطب الأسنان

واشترطت الجامعة أن يكون المتقدم قد حصل على جميع درجاته العلمية من خلال الدراسة المنتظمة، ومن جامعات معترف بها لدى الجامعة الأردنية.
ودعت الجامعة الراغبين بالالتحاق بهذه الفرص الأكاديمية إلى زيارة موقعها الإلكتروني الرسمي www.ju.edu.jo للاطلاع على الشروط التفصيلية وآلية التقديم، مؤكدة أن آخر موعد للتقديم وتفاصيل التخصصات المطلوبة ستُنشر عبر المنصة الرسمية في حينه.
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