الإثنين 2025-06-16 07:39 ص
 

الجامعة الأردنية تعلن عن توفر شواغر أكاديمية في كليتي الطب وطب الأسنان

ارشيفية
ارشيفية
 
الإثنين، 16-06-2025 07:31 ص
الوكيل الإخباري- أعلنت الجامعة الأردنية عن فتح باب التقديم لتعيين أعضاء هيئة تدريس والتعاقد مع محاضرين متفرغين في كليتي الطب وطب الأسنان، وذلك لحملة شهادات الدكتوراه أو الماجستير أو ما يعادلهما.اضافة اعلان


واشترطت الجامعة أن يكون المتقدم قد حصل على جميع درجاته العلمية من خلال الدراسة المنتظمة، ومن جامعات معترف بها لدى الجامعة الأردنية.

ودعت الجامعة الراغبين بالالتحاق بهذه الفرص الأكاديمية إلى زيارة موقعها الإلكتروني الرسمي www.ju.edu.jo للاطلاع على الشروط التفصيلية وآلية التقديم، مؤكدة أن آخر موعد للتقديم وتفاصيل التخصصات المطلوبة ستُنشر عبر المنصة الرسمية في حينه.
 
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