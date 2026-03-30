الجامعةُ الأردنيّة تُعلِن عن قرارات هامة بعد بلاغ رئيس الوزراء

الوكيل الإخباري- قررتِ الجامعة الأردنيّة البدءَ بتنفيذ حزمةٍ من الإجراءات الرامية إلى ضبط الإنفاق العام وترشيد استهلاك الموارد، وذلك استنادًا إلى بلاغ دولة رئيس الوزراء، وتماشيًا مع الظّروفِ الرّاهنة.



وأكّدتِ الجامعةُ في بيانٍ لها اليوم التزامها التام بإنفاذ القرارات الصادرة عن رئاسة الوزراء، مشددةً على ضرورةِ تقيّدِ كافة الكليات، والدوائر والمراكز التابعة لها بالبنود الآتية:



أولًا: ضبط استخدام المركبات

اضافة اعلان



يُمنع استخدام المركبات التابعة للجامعةِ إلّا للأغراضِ الرسميّة البحتة، مع حظر استخدامها خارج أوقات الدوام الرسميّ، أو مبيتها خارج الحرم الجامعيّ، كما أعلنتِ الجامعة إلغاءَ كافة الاستثناءات السابقة المتعلّقة بهذا الشّأن.



ثانيًا: تقنين السفر والوفود الرسميّة