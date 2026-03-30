الجامعةُ الأردنيّة تُعلِن عن قرارات هامة بعد بلاغ رئيس الوزراء

وأكّدتِ الجامعةُ في بيانٍ لها اليوم التزامها التام بإنفاذ القرارات الصادرة عن رئاسة الوزراء، مشددةً على ضرورةِ تقيّدِ كافة الكليات، والدوائر والمراكز التابعة لها بالبنود الآتية:
أولًا: ضبط استخدام المركبات
يُمنع استخدام المركبات التابعة للجامعةِ إلّا للأغراضِ الرسميّة البحتة، مع حظر استخدامها خارج أوقات الدوام الرسميّ، أو مبيتها خارج الحرم الجامعيّ، كما أعلنتِ الجامعة إلغاءَ كافة الاستثناءات السابقة المتعلّقة بهذا الشّأن.
ثانيًا: تقنين السفر والوفود الرسميّة
قررتِ الجامعة إيقافَ سفر الوفود واللجان الرسميّة إلى الخارج لمدة شهرين، إلّا في حالات الضرورة القصوى التي تستوجب مبرراتٍ واضحةً وموافقةً مسبقةً من رئيس الوزراء. كما سيتم إيقافُ استضافة الوفود الرسمية، وتقليصُ نفقات المآدب والضيافة الرسمية لمدة شهرين اعتبارًا من تاريخه.
ثالثًا: كفاءة الطاقة والخدمات
وجهت إدارة الجامعة بمنع استخدام المكيفات ووسائل التدفئة، وذلك ضمن خطةٍ شاملةٍ لخفض فاتورة الطاقة وترشيد الاستهلاك داخل الحرم الجامعيّ.
رابعًا: الاستمرارية في التوفير
شددتِ الجامعة على أنّ هذه الإجراءات تأتي استكمالًا لنهجٍ متبعٍ ومنضبطٍ، وَفقًا لقرارات مجلس الوزراء السابقة.
