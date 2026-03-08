الأحد 2026-03-08 01:18 ص

الجامعة الأردنية تنظم أنشطة وفعاليات اجتماعية ورمضانية

مجلس عمداء الجامعة الأردنية يعلن عن تعديل التقويم الجامعي
الجامعة الأردنية
 
الأحد، 08-03-2026 12:01 ص

الوكيل الإخباري-   نظمت الجامعة الأردنية، اليوم السبت، أنشطة وفعاليات اجتماعية ورمضانية متنوعة، بهدف تعزيز مسيرتها، وتعزيز الشراكات المحلية.

اضافة اعلان


وعقدت كلية الشريعة والدراسات الإسلامية في الجامعة الأردنية وضمن برامجها الرمضانية ندوات علمية رمضانية في مسجد الشيخ نوح القضاة بالجامعة.


وأشار مساعد عميد كلية الشريعة الدكتور مأمون الشمالي إلى أهمية عقد هذه الندوات والبرامج المشابهة من دروس ومواعظ في نشر الثقافة الشرعية لدى أبناء المجتمع المحلي وأسرة الجامعة، وطلبتها بما فيهم طلبة الجاليات الإسلامية الذين يحرصون على حضور مثل هذه البرامج.


وأكد أن الندوات العلمية تتميز هذا العام بمشاركة مجموعة من المفتين من دائرة الإفتاء العام.

 
 


gnews

أحدث الأخبار

البحرين: قتيل وإصابتان جراء سقوط شظايا صاروخ بمدينة سلمان الصناعية

عربي ودولي البحرين: اعتراض وتدمير 92 صاروخا و151 طائرة مسيرة منذ بدء الاعتداءات

صورة أرشيفية لأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني

عربي ودولي أمير قطر: لن نتوانى في الدفاع عن سيادتنا وأمننا ومصالحنا الوطنية

علما السعودية وإيران.

عربي ودولي رويترز: الرياض أبلغت إيران بأن استمرار الهجمات على السعودية قد يدفعها للرد بالمثل

علم إيران

عربي ودولي إيران: العدوان الأميركي الإسرائيلي فشل في تفكيك البلاد

رحّبت وزارة خارجية السعودية، الأربعاء، بتصنيف الولايات المتحدة الأميركية لفروع الإخوان المسلمين في مصر والأردن ولبنان جماعات إرهابية. وفي بيان لها، أكدت المملكة إدانتها للتطرف والإرهاب، ودعمها لكل ما

عربي ودولي السعودية: اعتراض وتدمير طائرة مسيّرة شرق الرياض

أعلنت هيئة تنظيم الطيران المدني، اليوم الأحد، عن منح الترخيص الرسمي لمطار مدينة عمّان لتشغيل الرحلات الجوية المدنية. ويأتي هذا القرار في إطار جهود الهيئة المتواصلة لدعم مشاريع قطاع الطيران المدني، وبم

أخبار محلية "الطيران المدني": حركة الملاحة الجوية في المطارات الأردنية تشهد استقرارا تدريجيا

مجلس عمداء الجامعة الأردنية يعلن عن تعديل التقويم الجامعي

أخبار محلية الجامعة الأردنية تنظم أنشطة وفعاليات اجتماعية ورمضانية

علم الكويت

عربي ودولي "الدفاع الكويتية": تدمير 12 صاروخا باليستيا والتعامل بنجاح مع 23 مسيرة



 






الأكثر مشاهدة