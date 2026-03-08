الجامعة الأردنية تنظم أنشطة وفعاليات اجتماعية ورمضانية

وعقدت كلية الشريعة والدراسات الإسلامية في الجامعة الأردنية وضمن برامجها الرمضانية ندوات علمية رمضانية في مسجد الشيخ نوح القضاة بالجامعة.
وأشار مساعد عميد كلية الشريعة الدكتور مأمون الشمالي إلى أهمية عقد هذه الندوات والبرامج المشابهة من دروس ومواعظ في نشر الثقافة الشرعية لدى أبناء المجتمع المحلي وأسرة الجامعة، وطلبتها بما فيهم طلبة الجاليات الإسلامية الذين يحرصون على حضور مثل هذه البرامج.
وأكد أن الندوات العلمية تتميز هذا العام بمشاركة مجموعة من المفتين من دائرة الإفتاء العام.
-
أخبار متعلقة
-
"الطيران المدني": حركة الملاحة الجوية في المطارات الأردنية تشهد استقرارا تدريجيا
-
اعلان صادر عن إدارة ترخيص السواقين والمركبات
-
"شؤون المرأة": الأردنيات ركيزة أساسية في مسيرة البناء والتحديث
-
متقاعدون عسكريون: كفاءة عالية تقف وراء نجاح الأردن باعتراض الصواريخ في سماء المملكة
-
"التدريب المهني" بمناسبة يوم المرأة: ملتزمون بتمكين المرأة وتعزيز مشاركتها
-
الأميرة بسمة بنت طلال تطلع على مبادرات شبابية في المفرق
-
أمانة عمان تطلق مشاريع بيئية ورياضية جديدة لتعزيز جودة الحياة
-
العيسوي يعزي عشيرتي الزيود والكساسبة