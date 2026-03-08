الجامعة الأردنية تنظم أنشطة وفعاليات اجتماعية ورمضانية

الوكيل الإخباري- نظمت الجامعة الأردنية، اليوم السبت، أنشطة وفعاليات اجتماعية ورمضانية متنوعة، بهدف تعزيز مسيرتها، وتعزيز الشراكات المحلية.

وعقدت كلية الشريعة والدراسات الإسلامية في الجامعة الأردنية وضمن برامجها الرمضانية ندوات علمية رمضانية في مسجد الشيخ نوح القضاة بالجامعة.



وأشار مساعد عميد كلية الشريعة الدكتور مأمون الشمالي إلى أهمية عقد هذه الندوات والبرامج المشابهة من دروس ومواعظ في نشر الثقافة الشرعية لدى أبناء المجتمع المحلي وأسرة الجامعة، وطلبتها بما فيهم طلبة الجاليات الإسلامية الذين يحرصون على حضور مثل هذه البرامج.