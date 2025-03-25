الجامعة الأردنيّة توقع اتفاقية تعاون مع العربيّة الأميركيّة للتدريب الطبّيّ

11:04 ص

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الوكيل الإخباري- وقعت الجامعة الأردنية اتفاقية تعاون مع الجامعة العربية الأميركية في فلسطين، بهدف تمكين طلبة الطب البشري لدى العربية الأمريكية من التدريب السريري في مستشفى الجامعة الأردنية، وفق أعلى المعايير الأكاديمية والطبية، وذلك في إطار توثيق التعاون الأكاديمي ودعم الجهود الرامية إلى تعزيز التعليم الطبي في المنطقة. اضافة اعلان





ووقع الاتفاقية عن الجامعة الأردنية رئيسها الدكتور نذير عبيدات، وعن العربية الأميركية رئيسها الدكتور براء عصفور، بحضور نواب الرئيس، ومدير عام مستشفى الجامعة الأردنية الدكتور نادر البصول، وعميد كلية الطب بالجامعة الأردنية الدكتور أيمن وهبة، ومدير وحدة الشؤون الدولية الدكتور سامح الزبيدي.



وأكد عبيدات، في بيان الجامعة اليوم الثلاثاء، أهمية هذا التعاون في إثراء التجربة التعليمية والتدريبية لطلبة الطب في كلا الجامعتين، مشيرا إلى أن التدريب في مستشفى الجامعة سيتيح للطلبة الاستفادة من بيئة طبية تعليمية متقدمة تواكب أحدث المستجدات في المجال الطبي، مضيفا أن الطلبة الفلسطينيين سيتم التعامل معهم وفق الأنظمة والتعليمات المطبقة على طلبة كلية الطب في الجامعة الأردنية، بما يضمن حصولهم على تجربة تدريبية نوعية وفق أعلى المعايير الأكاديمية والمهنية.



من جانبه، أعرب رئيس مجلس إدارة العربية الأميركية الدكتور يوسف عصفور، عن اعتزازه بهذه الشراكة مع الجامعة الأردنية، مشيدا بمكانتها المرموقة وخبرتها العريقة في مجال التعليم الطبي، وبالدور الذي تؤديه في إعداد الكوادر الطبية المؤهلة، مؤكدا أن هذه الاتفاقية تشكل خطوة مهمة نحو تعزيز التعاون الأكاديمي بين المؤسستين.



بدوره، أكد الدكتور براء عصفور، أن هذه الاتفاقية تمثل خطوة متقدمة نحو تطوير المهارات السريرية لطلبة الطب في العربية الأميركية، وتمكينهم من اكتساب خبرات تدريبية نوعية تسهم في تأهيلهم لسوق العمل الطبي.



وتنص الاتفاقية على تدريب طلبة الطب البشري في المستويات السريرية (الرابعة، والخامسة، والسادسة) في مختلف أقسام مستشفى الجامعة الأردنية، وفقا للخطة الدراسية والمعايير المعتمدة لدى كلية الطب في الجامعة الأردنية، بما يسهم في تطوير مهاراتهم السريرية وتأهيلهم وفق أفضل الممارسات الطبية.



كما تشمل الاتفاقية تشكيل لجنة تنسيقية مشتركة بين الطرفين لمتابعة تنفيذ بنود الاتفاقية، والإشراف على العملية التدريبية، وضمان تحقيق الأهداف المرجوة من البرنامج التدريبي.



وحضر التوقيع من الجانب الفلسطيني المستشار الأكاديمي لمجلس إدارة العربية الأميركية الدكتور وليد ديب، ومستشار مجلس الإدارة لشؤون التعاون الدولي الدكتور عنان الديك، ونائب رئيس الجامعة لشؤون الكليات الطبية الدكتور محمد آسيا، وعميد كلية الطب البشري الدكتور مالك الزبن.

