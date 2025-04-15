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الجامعة الأردنية توقّع مذكرة تفاهم مع "كونِك مي"

مدخل الجامعة الأردنية
الجامعة الأردنية
 
الثلاثاء، 15-04-2025 02:39 م

الوكيل الإخباري-   وقعت الجامعة الأردنية وشركة "كونك مي" الدولية للتعليم والتقييم اليوم الثلاثاء مذكرة تفاهم تهدف إلى تعزيز أوجه التعاون بين الجانبين في مجالات تطوير الاختبارات، والاستشارات التعليمية، وبناء القدرات، والبحث العلمي في قطاع التعليم.

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وتهدف المذكرة إلى إرساء إطار عام للتعاون لاستكشاف فرص الشراكة في تطوير الاختبارات المعيارية، وتحسين أدوات التقييم، وتقديم الاستشارات المتخصصة في تحليل أداء الطلبة وتطوير المناهج، إلى جانب تنفيذ برامج تدريبية، وورش عمل لبناء القدرات المهنية في مجال التعليم.


‎ووقع المذكرة عن الجامعة رئيسها الدكتور نذير عبيدات، وعن الشركة مديرها العام الإقليمي الدكتور أحمد شديد، بحضور نائب رئيس مجلس أمناء جامعة الطفيلة ووزير التربية والتعليم الأسبق الدكتور فايز السعودي، والمستشار في الشركة أحمد آل خطاب، ونائب رئيس الجامعة للشؤون الإدارية والمالية الدكتور زياد الحوامدة، وعميد كلية العلوم التربوية الدكتور محمد صايل الزيود.

 
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