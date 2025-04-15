الجامعة الأردنية توقّع مذكرة تفاهم مع "كونِك مي"

الوكيل الإخباري- وقعت الجامعة الأردنية وشركة "كونك مي" الدولية للتعليم والتقييم اليوم الثلاثاء مذكرة تفاهم تهدف إلى تعزيز أوجه التعاون بين الجانبين في مجالات تطوير الاختبارات، والاستشارات التعليمية، وبناء القدرات، والبحث العلمي في قطاع التعليم.

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وتهدف المذكرة إلى إرساء إطار عام للتعاون لاستكشاف فرص الشراكة في تطوير الاختبارات المعيارية، وتحسين أدوات التقييم، وتقديم الاستشارات المتخصصة في تحليل أداء الطلبة وتطوير المناهج، إلى جانب تنفيذ برامج تدريبية، وورش عمل لبناء القدرات المهنية في مجال التعليم.