الجامعة الأردنية توقّع مذكرة تفاهم مع "كونِك مي"

وتهدف المذكرة إلى إرساء إطار عام للتعاون لاستكشاف فرص الشراكة في تطوير الاختبارات المعيارية، وتحسين أدوات التقييم، وتقديم الاستشارات المتخصصة في تحليل أداء الطلبة وتطوير المناهج، إلى جانب تنفيذ برامج تدريبية، وورش عمل لبناء القدرات المهنية في مجال التعليم.
ووقع المذكرة عن الجامعة رئيسها الدكتور نذير عبيدات، وعن الشركة مديرها العام الإقليمي الدكتور أحمد شديد، بحضور نائب رئيس مجلس أمناء جامعة الطفيلة ووزير التربية والتعليم الأسبق الدكتور فايز السعودي، والمستشار في الشركة أحمد آل خطاب، ونائب رئيس الجامعة للشؤون الإدارية والمالية الدكتور زياد الحوامدة، وعميد كلية العلوم التربوية الدكتور محمد صايل الزيود.
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