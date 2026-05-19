الجامعة الأردنية: دوام الطلبة عن بُعد الأربعاء والخميس

الوكيل الإخباري- مجدي الباطية - قرّرت الجامعة الأردنية تحويل دوام الطلبة إلى نظام التعلّم عن بُعد يومي الأربعاء والخميس الموافقين 20 و21 أيار 2026، فيما يستمر دوام الإداريين داخل الحرم الجامعي كالمعتاد.

