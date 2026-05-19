الثلاثاء 2026-05-19 09:17 م

الجامعة الأردنية: دوام الطلبة عن بُعد الأربعاء والخميس

الجامعة الأردنية تستعد لانتخابات اتحاد الطلبة بمشاركة واسعة
الثلاثاء، 19-05-2026 08:35 م

الوكيل الإخباري- مجدي الباطية - قرّرت الجامعة الأردنية تحويل دوام الطلبة إلى نظام التعلّم عن بُعد يومي الأربعاء والخميس الموافقين 20 و21 أيار 2026، فيما يستمر دوام الإداريين داخل الحرم الجامعي كالمعتاد.

ويأتي القرار في إطار الترتيبات التنظيمية التي تعتمدها الجامعة خلال هذه الفترة، مع التأكيد على استمرار العملية التعليمية إلكترونيًا للطلبة وفق الجداول المعلنة.

 
 


