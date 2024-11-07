الجامعة الأردنية والمكتبة الوطنيّة تقيمان معرضًا توثيقيًّا لمسيرة 25 عاماً

وقال عميدُ الكليّة الدكتور محمد القضاة إنّ المعرض يشكّل نافذةً على منجزات الملك ومسيرة الدّولة الأردنيّة ما يعكس طموحات وتطلعات المواطنين نحو مستقبل مشرق.
وأضاف القضاة، إنّ المعرض يشكّل فرصة سانحة لتعزيز الوعي بتاريخ الأردنّ الحديث، ويوفّر منصّة للتّفاعل بين الأجيال حول إنجازات الوطن ما يؤدّي إلى تعزيز الهُويّة الوطنيّة.
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