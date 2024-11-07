الجامعة الأردنية والمكتبة الوطنيّة تقيمان معرضًا توثيقيًّا لمسيرة 25 عاماً

الوكيل الإخباري- نظمت كليّة الآداب في الجامعة الأردنيّة بالتّعاون مع دائرة المكتبة الوطنيّة اليوم الخميس، معرضًا للصّور يوثّق إنجازاتٍ تحقّقت في عهد جلالة الملك عبدالله الثّاني على امتداد مسيرة 25 عامًا في المجالات كافّة.

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وقال عميدُ الكليّة الدكتور محمد القضاة إنّ المعرض يشكّل نافذةً على منجزات الملك ومسيرة الدّولة الأردنيّة ما يعكس طموحات وتطلعات المواطنين نحو مستقبل مشرق.