الجامعة العربية تدعم موقف الأردن ومصر من رفض تهجير الفلسطينيين

الوكيل الإخباري- أكدت جامعة الدول العربية، اليوم الاثنين، دعمها القوي والمبدئي للأردن ومصر في رفضهما تهجير الفلسطينيين من أرضهم.



وقال الأمين العام للجامعة أحمد أبو الغيط، في تصريح عقب وصوله روما لافتتاح المنتدي الاقتصادي العربي الإيطالي، إن الاصطفاف العربي المساند لموقف الأردن ومصر واضح ولا لبس فيه.

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