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الجامعة العربية: موقف الأردن ومصر من تهجير الفلسطينيين في منتهى القوة

جامعة الدول العربية
جامعة الدول العربية
الثلاثاء، 11-02-2025 05:06 م

الوكيل الإخباري-    أكد الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، حسام زكي، أن موقف الأردن ومصر في رفضهما مخططات تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة، هو في منتهى القوة.

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وقال في تصريح صحفي، إن هناك موقفا عربيا موحدا لرفض تهجير الفلسطينيين من أرضهم، داعيا إلى التعامل مع مخططات التهجير من خلال تناغم عربي كامل.

 

وأشار إلى أن هناك أفكارا وأطروحات لإعادة إعمار غزة باستخدام قوة العمل الفلسطينية وبإشراف السلطة الفلسطينية على هذا الجهد في غزة، مؤكدا أن مستقبل قطاع غزة هو فلسطيني، وأنه يجب أن يكون فلسطينيا.

 
gnews

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