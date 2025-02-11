الجامعة العربية: موقف الأردن ومصر من تهجير الفلسطينيين في منتهى القوة

الوكيل الإخباري- أكد الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، حسام زكي، أن موقف الأردن ومصر في رفضهما مخططات تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة، هو في منتهى القوة.

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وقال في تصريح صحفي، إن هناك موقفا عربيا موحدا لرفض تهجير الفلسطينيين من أرضهم، داعيا إلى التعامل مع مخططات التهجير من خلال تناغم عربي كامل.