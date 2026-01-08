الجامعة الهاشمية تبدأ باستقبال طلبات الدراسات العليا للفصل الثاني

الوكيل الإخباري- أعلنت الجامعة الهاشمية، عن فتح باب التقديم الإلكتروني لبرامج الدراسات العليا للفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي 2025 / 2026، على أن يستمر استقبال الطلبات حتى مساء يوم السبت 24 كانون الثاني الحالي.

وقال عميد كلية الدراسات العليا في الجامعة الدكتور صادق الشديفات، إن البرامج المطروحة في هذا الفصل تشمل مجموعة واسعة من التخصصات الأكاديمية التي تلبي احتياجات أسواق العمل، ففي كلية الآداب يطرح برنامج الدكتوراه في اللغة العربية وآدابها، وبرنامج الماجستير في اللغة العربية وآدابها ونقدها، وفي كلية الأمير الحسن بن طلال للموارد الطبيعية فتقدم برامج الماجستير في الجيولوجيا التطبيقية، والتغيرات المناخية واستدامة الأراضي الجافة، وعلوم البيئة وإدارتها.



وفي كلية العلوم الطبية تطرح برنامج الماجستير في العلوم الطبية المخبرية، بينما تقدم كلية الأمير الحسين بن عبدالله الثاني لتكنولوجيا المعلومات برنامج الماجستير في هندسة البرمجيات. كما توفر كلية الملكة رانيا للسياحة والتراث برنامج الماجستير في إدارة المواقع السياحية والتراثية وتطويرها.



في حين تقدم كلية الأعمال برنامجي الماجستير في المحاسبة والتمويل، والاستثمار والتمويل، فيما تطرح كلية العلوم برنامجي الماجستير في العلوم الحياتية، والكيمياء.



أما كلية العلوم التربوية فتقدم برنامجي الماجستير في الإدارة التربوية، وعلم النفس التربوي، إضافة إلى برنامج الدبلوم العالي في الإدارة المدرسية، في حين تطرح كلية الملكة رانيا للطفولة برنامج الماجستير في التربية الخاصة في الطفولة.



وتقدم كلية الهندسة 6 برامج ماجستير هي: إدارة الصيانة، وإدارة الأزمات والكوارث، والهندسة الكهربائية، وأنظمة الحاسوب الذكية والآمنة، والهندسة الطبية الحيوية، والعمارة.



ودعا الدكتور شديفات الطلبة الراغبين إلى الاطلاع على تفاصيل البرامج وآليات القبول عبر الموقع الإلكتروني للجامعة، مشددا على ضرورة مراجعة السياسة العامة لقبول الطلبة الأردنيين قبل تقديم الطلبات.



وتشمل شروط القبول أن يكون الطالب حاصلًا على درجة البكالوريوس والماجستير بتقدير لا يقل عن "جيد"، وأن تكون الشهادات من جامعات معترف بها، مع تحقيق شرط اللغة TOEFL iBT / IELTS، وفي حال عدم اجتياز امتحان اللغة، يُلزم الطالب ببرنامج تأهيلي في اللغة الإنجليزية من (6) ساعات، ويجوز التقدم بطلب التحاق حتى لمن لم يجتز أو لم يتقدم للامتحان، كما يشترط للأردنيين خريجي الجامعات غير الأردنية معادلة شهاداتهم من وزارة التعليم العالي.