الجامعة الهاشمية تحصد المركزين الأول والثاني في مسابقة عالمية

الوكيل الإخباري- حققت الجامعة الهاشمية، إنجازا عالميا متميزا بحصولها على المركزين الأول والثاني في مسابقة "إعادة إعمار غزة الدولية"، ضمن فئة مشاريع التصميم المعماري لتؤكد ريادتها وإبداع طلبتها في مجالات الهندسة والعمارة.

وفاز مشروع الأكاديمية الزراعية وبنك البذور في غزة بالمركز الأول وهو من تصميم الطالبة هبة صادق اللواما بإشراف الدكتور شاهر ربابعة (رحمه الله)، والدكتورة راما الربضي، وقد حصل المشروع على جائزة مالية قيمتها 1750 يورو، حيث أشادت لجنة التحكيم بالفكرة ووصفت المشروع بأنه يمثل "خط المقاومة".



أما المركز الثاني، فقد كان من نصيب مشروع مركز ذوي الإعاقة البصرية الذي صممه الطالب مروان يوسف أبومرار بإشراف الدكتورة أحلام شريف، حيث نال جائزة مالية قيمتها 1000 يورو، ووصفت لجنة التحكيم المشروع بأنه "ضوء ما بعد الحرب"، تقديرا لرسالته الإنسانية ورؤيته المستقبلية.



وتميز مشروع الطالبة اللواما بنهج معماري طموح ومتعدد الطبقات يدمج الأمن الغذائي، وحفظ التنوع الحيوي والتعليم المجتمعي في منظومة عمودية متكاملة، حيث يستثمر الأقبية المتعددة لإنشاء بنك بذور مناخيا متحكم به، بينما تستضيف المستويات العليا أنظمة زراعية ومائية مبتكرة تحول المناخ الجاف إلى مورد إنتاجي، كما أن التصميم أظهر نضجا تقنيا واستراتيجيا استثنائيا من خلال التحليل الجيوفيزيائي الدقيق الذي يوجه التشكيل المعماري مع خلق خط مقاومة رمزي وفعلي يربط بين الحفاظ على الموارد الوراثية وجمع المياه الجوفية والمحور التعليمي/ المجتمعي في رحلة مكانية خطية تجسد السرديات المتشابكة للصمود والبقاء والتجديد.