الجامعة الهاشمية تحصد المركز الأول في مسابقة الخطابة باللغة اليابانية

الوكيل الإخباري- حققت الجامعة الهاشمية المركز الأول في مسابقة الخطابة باللغة اليابانية بدورتها 26 التي نظّمتها الجامعة الأردنية بالتعاون مع سفارة اليابان في الأردن، ومؤسسة جايكا والجمعية الأردنية لخريجي جايكا.

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وحصدت الطالبة يارا أبو كركي من مركز اللغات في الجامعة الهاشمية المركز الأول في قسم الخطابة، فيما نالت الخريجة سارة أبو الفول الجائزة الخاصة، تقديرًا لفكرة خطابها المبدعة وأسلوبها المؤثر في التعبير، بمشاركة عدد من طلبة الجامعات الأردنية، ومحبي اللغة والثقافة اليابانية.