الجامعة الهاشمية تحصد المركز الأول في مسابقة الخطابة باللغة اليابانية

وحصدت الطالبة يارا أبو كركي من مركز اللغات في الجامعة الهاشمية المركز الأول في قسم الخطابة، فيما نالت الخريجة سارة أبو الفول الجائزة الخاصة، تقديرًا لفكرة خطابها المبدعة وأسلوبها المؤثر في التعبير، بمشاركة عدد من طلبة الجامعات الأردنية، ومحبي اللغة والثقافة اليابانية.
وشارك بالخطابة أربع طالبات من الجامعة الهاشمية، أظهرن جميعًا أداءً قويًا ومستوى لغويًا متقدمًا، ما يعكس نجاح المركز في إعداد طلبة قادرين على التفاعل مع الثقافات العالمية والتعبير عن أفكارهم بلغة أجنبية بثقة وإتقان.
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