الجامعة الهاشمية تحصد 5 مشاريع أوروبية بتمويل يتجاوز 2.5 مليون يورو

02:16 م

الوكيل الإخباري- فازت الجامعة الهاشمية بخمسة مشاريع تنافسية ممولة من الاتحاد الأوروبي ضمن برنامج "Erasmus+"، في مجالات تعليم الكيمياء الخضراء، وتطوير الإدارة المستدامة للمياه، وتعزيز الصحة النفسية الرقمية، وتطوير الصحة العامة ومواجهة التغير المناخي، والوقاية من الأمراض المشتركة بين الإنسان والحيوان، بإجمالي تمويل تجاوز (2.5) مليون يورو. اضافة اعلان





وبحسب بيان للجامعة، اليوم الاثنين، أكد رئيس الجامعة الدكتور خالد الحياري، خلال لقائه الباحثين المشاركين في المشاريع الفائزة، أن هذا الإنجاز يعكس المكانة المتقدمة التي وصلت إليها الجامعة على مستوى التنافسية العالمية، ويجسد نجاحها في استقطاب التمويل الخارجي وقيادة المشاريع ذات الأثر التنموي المستدام.



وقال إن هذه المشاريع ستسهم في تطوير البرامج الأكاديمية، وتعزيز البحث العلمي والابتكار، وتحديث البنية التحتية التعليمية، وتوفير بيئات تعليمية وبحثية متقدمة، وبناء قدرات الطلبة وأعضاء هيئة التدريس وأبناء المجتمع المحلي، وتعزيز الشراكات مع الجامعات والمؤسسات العالمية.



وأكد جاهزية الجامعة لتوفير كل ما من شأنه دعم تطوير القدرات وتذليل أي صعوبات قد تواجه تنفيذ المشاريع الدولية، مبدياً استعداد الجامعة لتطبيق أي فكرة ناجحة تسهم في تعزيز نوعية التعليم، وتحسين فرص الطلبة في التدريب والتعليم والعمل مستقبلاً.



وقالت الجامعة إنها ستقود التحالف الدولي في مشروع التدريب والتعليم الأخضر في الكيمياء في الأردن "G-TEC"، لإعداد كوادر متخصصة في الكيمياء الخضراء، وتحديث المناهج التعليمية التي تراعي البيئة، وتعزيز مبادئ الاستدامة والابتكار.



ويبلغ تمويل المشروع 631 ألف يورو، ويضم ائتلافاً من جامعات أردنية تشمل الجامعة الهاشمية، وجامعة الإسراء، وجامعة الحسين التقنية، وشركة النشيطة للتحليل والفلترة، وجامعة هلسنكي في فنلندا، وجامعة "KU Leuven" في بلجيكا، وجامعة "كا فوسكاري فينيسيا" في إيطاليا.



وبينت أنها فازت بمشروع "EDU-TRAUMA DIGI" بميزانية إجمالية بلغت 777 ألف يورو، إذ يسعى المشروع إلى إيجاد إطار رقمي متكامل لدعم الصحة النفسية والمرونة المجتمعية في الجامعات من خلال تقنيات الذكاء الاصطناعي، وإنشاء مركز متخصص لدعم الطلبة، وتطوير برامج تدريبية ومنصات رقمية مبتكرة، بالشراكة مع جامعات ومؤسسات من الاتحاد الأوروبي والأردن وفلسطين ومصر.



وأوضحت الجامعة أنها فازت بمشروع "RESAQUIS" بتمويل بلغ 400 ألف يورو، لتطوير الإدارة المستدامة للمياه في مؤسسات التعليم العالي، وإنشاء مختبر تعليمي هجين للمياه، وتعزيز المهارات الخضراء والرقمية. ويضم المشروع "الهاشمية"، والجامعة الأردنية، وجامعة العلوم والتكنولوجيا، وجامعة اليرموك من الأردن، والمدرسة العليا للنقل "تودور كابلشكوف" في بلغاريا، وجامعة ديموقريطس، ومعهد الابتكار الاجتماعي والتماسك، وشركة ANAX Energy في اليونان.



وحصلت الجامعة على تمويل لتنفيذ مشروع "CREPH-MED" بقيمة 400 ألف يورو، ويعمل على تطوير برامج أكاديمية حديثة في مجال الصحة العامة والتغير المناخي، وبناء قدرات العاملين في مؤسسات التعليم العالي في منطقة جنوب البحر الأبيض المتوسط. ويشارك في المشروع، الذي تقوده جامعة باتراس اليونانية، كل من الجامعة الهاشمية، والجامعة الألمانية الأردنية، وجامعة خاومي الأول الإسبانية، والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، وجامعة السادس من أكتوبر في مصر، ومؤسسة EMVIO اليونانية.



وفازت الجامعة بمشروع "PARASITOONS"، وهو مشروع بحثي وتعليمي ممول من برنامج "Interreg NEXT MED" التابع للاتحاد الأوروبي، بقيمة 314 ألف يورو. ويجمع المشروع جامعات من إيطاليا ومصر واليونان وتونس والأردن لمواجهة التهديد المتصاعد للأمراض الطفيلية حيوانية المنشأ في منطقة البحر الأبيض المتوسط، وهو تهديد يتفاقم بفعل التغير المناخي. ويعمل المشروع على تطوير أدوات مبتكرة للوقاية من الأمراض الطفيلية المشتركة بين الإنسان والحيوان، وحماية الأطفال والفئات الأكثر عرضة للخطر.





