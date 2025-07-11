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الجامعة الهاشمية تختتم تخريج الفوج السابع والعشرين من طلبتها

الجامعة الهاشمية
الجامعة الهاشمية
 
الجمعة، 11-07-2025 01:44 م

الوكيل الإخباري-   اختتمت الجامعة الهاشمية احتفالاتها بتخريج الفوج السابع والعشرين من طلبتها، حيث تم تخريج طلبة كليات الطب، والصيدلة، والدراسات العليا، برعاية رئيس الجامعة الدكتور خالد الحياري.
وشهد الاحتفال حضور نواب رئيس الجامعة، وعمداء الكليات، وأعضاء الهيئتين الأكاديمية والإدارية، بالإضافة إلى جمع غفير من ذوي الخريجين والخريجات.

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وقال الدكتور الحياري في كلمته بحفل التخريج: "نزف للوطن كوكبة جديدة من الخريجين والخريجات من طلبتنا الأعزاء، الذين نراهم في عيون الأهل أملاً، وفي عيون الوطن عزيمة، وفي عيوننا ثمرةً طيبةً لغرس نقي".

 
 
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