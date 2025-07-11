الجامعة الهاشمية تختتم تخريج الفوج السابع والعشرين من طلبتها

وشهد الاحتفال حضور نواب رئيس الجامعة، وعمداء الكليات، وأعضاء الهيئتين الأكاديمية والإدارية، بالإضافة إلى جمع غفير من ذوي الخريجين والخريجات.
وقال الدكتور الحياري في كلمته بحفل التخريج: "نزف للوطن كوكبة جديدة من الخريجين والخريجات من طلبتنا الأعزاء، الذين نراهم في عيون الأهل أملاً، وفي عيون الوطن عزيمة، وفي عيوننا ثمرةً طيبةً لغرس نقي".
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