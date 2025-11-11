الجامعة الهاشمية تستضيف مؤتمر لاعبي الأولمبياد

06:13 م

الوكيل الإخباري- أكد رئيس الجامعة الهاشمية الدكتور خالد الحياري أن استضافة الجامعة لأعمال مؤتمر المجلس الإقليمي للاعبي الأولمبياد الخاص للقادة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تجسد التزام الجامعة برسالتها الوطنية والإنسانية في دعم جميع الفئات المجتمعية. اضافة اعلان





جاء ذلك خلال رعايته، اليوم الثلاثاء، حفل إطلاق أعمال المؤتمر، بحضور مدير الأولمبياد الخاص الأردني الدكتور علي الشواهين، وممثل الأولمبياد الخاص الإقليمي نبال فتوني، ونواب رئيس الجامعة، وعدد من عمداء الكليات وأعضاء الهيئتين التدريسية والإدارية وطلبة الجامعة، وبمشاركة ممثلي الدول العربية والخبراء الرياضيين وأبطال الأولمبياد الخاص.



وقال الحياري إن المؤتمر يعكس دور الجامعة الريادي في دعم وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، ويعزز مكانتها كمؤسسة أكاديمية رائدة في ترسيخ ثقافة الدمج وتطوير المبادرات المجتمعية والرياضية على المستويين الوطني والإقليمي.



وأشاد بالدعم الهاشمي المتواصل لرياضات الأولمبياد الخاص، وبالجهود الكبيرة التي يبذلها سمو الأمير رعد بن زيد، الرئيس الفخري للأولمبياد الخاص الأردني.



من جانبه، نقل الشواهين تقدير سمو الأمير رعد بن زيد لجهود الجامعة الهاشمية في استضافة المؤتمر، مشيراً إلى ريادة الجامعة بسجلها الطويل في دعم برامج ورياضات الأشخاص ذوي الإعاقة.



بدورها، أكدت فتوني أهمية دعم قدرات اللاعبين القادة وتعزيز دورهم في مختلف المجالات الرياضية والتعليمية والصحية.



وشملت فعاليات المؤتمر عرض فيلم عن أبطال الأولمبياد الخاص، وإقامة ورشة تفاعلية بعنوان "تهيئة الأشخاص ذوي الإعاقة ليصبحوا قادة"، وجلسات ناقشت حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في التعليم وصورتهم في الإعلام.



وفي ختام الفعاليات، حضر المشاركون مباراة كرة سلة دامجة جمعت بين لاعبي الأولمبياد الخاص وطلبة كلية التربية البدنية في الجامعة.

