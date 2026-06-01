الجامعة الهاشمية تستقبل طلبات البرنامج الدولي لغير الأردنيين

الوكيل الإخباري- أعلنت الجامعة الهاشمية عن بدء استقبال طلبات الالتحاق في البرنامج الدولي للطلبة غير الأردنيين للفصل الدراسي الأول من العام الجامعي 2026/2027، بدءًا من اليوم الاثنين.

ودعت الجامعة في بيان، الراغبين بالالتحاق في برامج: البكالوريوس، والدبلوم العالي، والماجستير، والدكتوراة إلى تقديم طلباتهم إلكترونيا من خلال بوابة القبول الموحد للطلبة الوافدين عبر رابط https://studyinjordan.jo/isaapp/ISALoginAr.aspx، مع ضرورة اختيار "الجامعة الهاشمية" بعد استكمال البيانات الشخصية وتحديد التخصص المطلوب عند تعبئة الطلب.