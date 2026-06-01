الجامعة الهاشمية تستقبل طلبات البرنامج الدولي لغير الأردنيين

الإثنين، 01-06-2026 02:33 م

الوكيل الإخباري- أعلنت الجامعة الهاشمية عن بدء استقبال طلبات الالتحاق في البرنامج الدولي للطلبة غير الأردنيين للفصل الدراسي الأول من العام الجامعي 2026/2027، بدءًا من اليوم الاثنين.

ودعت الجامعة في بيان، الراغبين بالالتحاق في برامج: البكالوريوس، والدبلوم العالي، والماجستير، والدكتوراة إلى تقديم طلباتهم إلكترونيا من خلال بوابة القبول الموحد للطلبة الوافدين عبر رابط https://studyinjordan.jo/isaapp/ISALoginAr.aspx، مع ضرورة اختيار "الجامعة الهاشمية" بعد استكمال البيانات الشخصية وتحديد التخصص المطلوب عند تعبئة الطلب.


وأشارت إلى تخفيض الرسوم الجامعية للطلبة المقبولين الجدد على البرنامج الدولي منذ عدة سنوات، مؤكدة أهمية الاطلاع على التخصصات ورسوم الساعات من خلال الرابط التالي: https://hu.edu.jo/unitCenter/index.aspx?typ=56&unitid=42000000 وبينت الجامعة أنها خرجت أكثر من 120 ألف طالب وطالبة من مختلف دول العالم ، فيما يواصل حاليًا أكثر من 30 ألفا دراستهم في 17 كلية ضمن 106 برامج: منها 56 برنامج بكالوريوس و44 برنامج دراسات عليا.

 
 


