 
الخميس 2025-01-23 08:35 م
 

الجامعة الهاشمية تطرح مجموعة من برامج الدراسات العليا

الجامعة الهاشمية
الجامعة الهاشمية
الخميس، 23-01-2025 06:57 م

الوكيل الإخباري-   أعلنت كلية الدراسات العليا في الجامعة الهاشمية عن بدء تقديم طلبات الالتحاق في برامج الدراسات العليا: الماجستير والدبلوم العالي للبرنامجين العادي والدولي للفصل الدراسي الثاني 2024/2025 بدْءًا من الخميس 23-1-2025 ولغاية الأحد 2-2-2025.

اضافة اعلان


وأوضح عميد كلية الدراسات العليا الدكتور صادق شديفات، أن الجامعة تطرح مجموعة من التخصصات المتنوعة والفريدة والمواءمة لاحتياجات أسواق العمل الحالية والمستقبلية، مشيرًا إلى أن الجامعة طرحت هذا الفصل نحو (18) تخصصًا في مرحلة الماجستير، وتخصصًا واحدًا في الدبلوم العالي، مبينًا أن التقدم لهذه البرامج يكون إلكترونيًا بشكل تام على الرابط: https://apl.hu.edu.jo.

 
gnews

أحدث الأخبار

علم روسيا

عربي ودولي روسيا ترفض إرسال قوات أوروبية لحفظ السلام في أوكرانيا

وزارة الصناعة والتجارة

أخبار محلية عطاءان لشراء كميات من القمح والشعير

جلالة الملك عبدالله الثاني

أخبار محلية الملك يحذر من خطورة التطورات في الضفة الغربية والاعتداءات على مقدسات القدس

ولي العهد وعمدة الحي المالي لمدينة لندن

أخبار محلية ولي العهد يلتقي في دافوس عمدة الحي المالي لمدينة لندن

تعبيرية

أسواق ومال ارتفاع الإسترليني أمام الدولار واليورو

احدى مركبات الدفاع المدني

خاص بالوكيل بسبب خلافات عائلية .. سيدة تشعل النار بمنزلها بعمان واصابة الزوج

ارشيفية

فلسطين المنظمة الدولية للهجرة تتحدث عن الدمار بغزة

ترامب

عربي ودولي ترامب: سأطلب رفع الاستثمارات السعودية إلى تريليون دولار



 




الأكثر مشاهدة