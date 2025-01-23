الجامعة الهاشمية تطرح مجموعة من برامج الدراسات العليا

وأوضح عميد كلية الدراسات العليا الدكتور صادق شديفات، أن الجامعة تطرح مجموعة من التخصصات المتنوعة والفريدة والمواءمة لاحتياجات أسواق العمل الحالية والمستقبلية، مشيرًا إلى أن الجامعة طرحت هذا الفصل نحو (18) تخصصًا في مرحلة الماجستير، وتخصصًا واحدًا في الدبلوم العالي، مبينًا أن التقدم لهذه البرامج يكون إلكترونيًا بشكل تام على الرابط: https://apl.hu.edu.jo.
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