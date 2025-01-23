الجامعة الهاشمية تطرح مجموعة من برامج الدراسات العليا

الوكيل الإخباري- أعلنت كلية الدراسات العليا في الجامعة الهاشمية عن بدء تقديم طلبات الالتحاق في برامج الدراسات العليا: الماجستير والدبلوم العالي للبرنامجين العادي والدولي للفصل الدراسي الثاني 2024/2025 بدْءًا من الخميس 23-1-2025 ولغاية الأحد 2-2-2025.

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