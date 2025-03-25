الجامعة الهاشمية تكرّم الفائزين في مسابقتي حفظ القرآن و"مقرئ الجامعة"

وأكد المخاترة، أن الله سبحانه وتعالى اختار المساجد لتكون بيوتا له من بين سائر الأماكن، مشيرا إلى مكانة المساجد المقدسة مثل المسجد الحرام الذي يعتبر قبلة المسلمين، والمسجد النبوي، بإضافة إلى المسجد الأقصى، الذي يعد جزءا من عقيدة الأمة الإسلامية، ويعتبر منتهى مسرى النبي الكريم ومبتدأ معراجه إلى السماء.
وفي حديثه عن الزمان، قال المخاترة، إن الله سبحانه وتعالى اصطفى شهر رمضان المبارك، واختار الثلث الأخير من هذا الشهر ليحمل مزيدا من البركات والرحمات، مؤكدا أن ليلة القدر التي تقع في هذه الفترة تعد أعظم الليالي على الإطلاق.
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