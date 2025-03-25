الثلاثاء 2025-03-25 06:33 م
 

الجامعة الهاشمية تكرّم الفائزين في مسابقتي حفظ القرآن و"مقرئ الجامعة"

الجامعة الهاشمية
الجامعة الهاشمية
 
الثلاثاء، 25-03-2025 04:58 م

الوكيل الإخباري-   كرم رئيس الجامعة الهاشمية الدكتور خالد الحياري، الطلبة الفائزين في مسابقتي حفظ القرآن الكريم و"مقرئ الجامعة"، خلال فعالية جاءت ضمن احتفالات الجامعة بذكرى معركة الكرامة والتي تضمنت محاضرة دينية بعنوان "نفحات رمضانية ممزوجة بعبق الكرامة"، ألقاها مفتي القوات المسلحة العقيد الدكتور حسن المخاترة.

اضافة اعلان


وأكد المخاترة، أن الله سبحانه وتعالى اختار المساجد لتكون بيوتا له من بين سائر الأماكن، مشيرا إلى مكانة المساجد المقدسة مثل المسجد الحرام الذي يعتبر قبلة المسلمين، والمسجد النبوي، بإضافة إلى المسجد الأقصى، الذي يعد جزءا من عقيدة الأمة الإسلامية، ويعتبر منتهى مسرى النبي الكريم ومبتدأ معراجه إلى السماء.


وفي حديثه عن الزمان، قال المخاترة، إن الله سبحانه وتعالى اصطفى شهر رمضان المبارك، واختار الثلث الأخير من هذا الشهر ليحمل مزيدا من البركات والرحمات، مؤكدا أن ليلة القدر التي تقع في هذه الفترة تعد أعظم الليالي على الإطلاق.

 
gnews

أحدث الأخبار

نتائج واضحة لحملة "حان وقت التفاح الأوروبي" على السوق الأردنية

أخبار الشركات نتائج واضحة لحملة "حان وقت التفاح الأوروبي" على السوق الأردنية

"كريم رايدز" تسلط الضوء على أكثر الوجهات زيارة في الأردن خلال عطلة عيد الفطر في العامين الماضيين

أخبار الشركات كريم رايدز" تكشف عن أبرز وجهات الأردنيين داخل المملكة خلال العيد وتقدم نصائح لرحلات سلسة إلى المطار خلال فترة الإجازات

مؤسسة الإقراض الزراعي

أخبار محلية اتفاقية تعاون بين الإقراض الزراعي وهيئة تنمية وتطوير المهارات المهنية

مدير الأمن العام يترأس اجتماعاً أمنيًا ويوعز بتفعيل الخطّة الأمنيّة والمرورية خلال عيد الفطر السعيد

أخبار محلية المعايطة يترأس اجتماعاً أمنيًا ويوعز بتفعيل الخطّة الأمنيّة والمرورية خلال عيد الفطر

الجامعة الهاشمية

أخبار محلية الجامعة الهاشمية تكرّم الفائزين في مسابقتي حفظ القرآن و"مقرئ الجامعة"

وزارة التربية والتعليم

أخبار محلية وزارة التربية تحتفل بالذكرى الـ57 لمعركة الكرامة

وزارة الاوقاف

أخبار محلية "أوقاف الطفيلة" تعقد المجلس العلمي الهاشمي الثالث

العاصمة عمان

أخبار محلية الاردن .. تعديلات قانون العقوبات تستهدف التخفيف عن السجون



 
 





الأكثر مشاهدة