الجامعة الهاشمية تكرّم الفائزين في مسابقتي حفظ القرآن و"مقرئ الجامعة"

الوكيل الإخباري- كرم رئيس الجامعة الهاشمية الدكتور خالد الحياري، الطلبة الفائزين في مسابقتي حفظ القرآن الكريم و"مقرئ الجامعة"، خلال فعالية جاءت ضمن احتفالات الجامعة بذكرى معركة الكرامة والتي تضمنت محاضرة دينية بعنوان "نفحات رمضانية ممزوجة بعبق الكرامة"، ألقاها مفتي القوات المسلحة العقيد الدكتور حسن المخاترة.

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وأكد المخاترة، أن الله سبحانه وتعالى اختار المساجد لتكون بيوتا له من بين سائر الأماكن، مشيرا إلى مكانة المساجد المقدسة مثل المسجد الحرام الذي يعتبر قبلة المسلمين، والمسجد النبوي، بإضافة إلى المسجد الأقصى، الذي يعد جزءا من عقيدة الأمة الإسلامية، ويعتبر منتهى مسرى النبي الكريم ومبتدأ معراجه إلى السماء.