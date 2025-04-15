الجامعة الهاشمية تنظّم ملتقى المعلمين التربوي الثاني للتطوير المهني

ويهدف الملتقى الذي رعاه رئيسها الدكتور خالد الحياري، وحضره نواب رئيس الجامعة، وعمداء الكليات، وعدد من أعضاء الهيئة الأكاديمية والتربويين والمتخصصين، اضافة الى ممثلي وزارة التربية والتعليم، إلى تسليط الضوء على أبرز محاور التطوير المهني للمعلمين، والاحتفاء بقصص النجاح الملهمة لخريجي برنامج إعداد المعلمين المتميزين الذين حصلوا على المراكز الأولى في مبادرة الجامعة "خطوات نحو التغيير"، بالإضافة إلى مبادرات الوزارة.
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