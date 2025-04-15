الجامعة الهاشمية تنظّم ملتقى المعلمين التربوي الثاني للتطوير المهني

الوكيل الإخباري-نظّمت الجامعة الهاشمية، الملتقى التربوي الثاني للمعلمين للتطوير المهني تحت عنوان "التميّز والإبداع"، بمشاركة القيادات التربوية والتعليمية، والمعلمين خريجي وطلبة برنامج الدبلوم العالي لإعداد المعلمين، وذلك في إطار جهود الجامعة المتواصلة لدعم القطاع التربوي وتعزيز الابتكار في التعليم.

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