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الجامعة الهاشمية تنظّم ملتقى المعلمين التربوي الثاني للتطوير المهني

الجامعة الهاشمية
الجامعة الهاشمية
 
الثلاثاء، 15-04-2025 06:42 م

الوكيل الإخباري-نظّمت الجامعة الهاشمية، الملتقى التربوي الثاني للمعلمين للتطوير المهني تحت عنوان "التميّز والإبداع"، بمشاركة القيادات التربوية والتعليمية، والمعلمين خريجي وطلبة برنامج الدبلوم العالي لإعداد المعلمين، وذلك في إطار جهود الجامعة المتواصلة لدعم القطاع التربوي وتعزيز الابتكار في التعليم.

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ويهدف الملتقى الذي رعاه رئيسها الدكتور خالد الحياري، وحضره نواب رئيس الجامعة، وعمداء الكليات، وعدد من أعضاء الهيئة الأكاديمية والتربويين والمتخصصين، اضافة الى ممثلي وزارة التربية والتعليم، إلى تسليط الضوء على أبرز محاور التطوير المهني للمعلمين، والاحتفاء بقصص النجاح الملهمة لخريجي برنامج إعداد المعلمين المتميزين الذين حصلوا على المراكز الأولى في مبادرة الجامعة "خطوات نحو التغيير"، بالإضافة إلى مبادرات الوزارة.

 
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