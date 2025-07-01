الثلاثاء 2025-07-01 08:46 م
 

الجامعة الهاشمية تنظم ندوة حول "أبعاد الخطاب الملكي في البرلمان الأوروبي"

الجامعة الهاشمية
الجامعة الهاشمية
 
الثلاثاء، 01-07-2025 08:05 م

الوكيل الإخباري-    نظمت الجامعة الهاشمية ندوة فكرية وطنية بعنوان: "أبعاد الخطاب الملكي أمام البرلمان الأوروبي"، بمشاركة أكاديميين وإعلاميين ومحللين سياسيين سلطوا الضوء على الرسائل العميقة التي تضمنها الخطاب، الذي شكل محطة مفصلية في الحضور الأردني الفاعل على الساحة الدولية.

اضافة اعلان


وأكد رئيس الجامعة، الدكتور خالد الحياري، في كلمة خلال الندوة، أن الجامعة تلتزم بدورها في مواكبة الخطاب الوطني وترجمته إلى واقع معرفي وثقافي يسهم في بناء المجتمع ويعزز من مكانة الأردن في المحافل الدولية، مشيرا إلى أن الخطاب الملكي تميز بلغة نافذة، وشجاعة سياسية ووضوح في الموقف أبرز عمق الرؤية الهاشمية والثوابت الأردنية ومجسدا مكانة جلالة الملك كصوت للاعتدال وزعيم لا يتوانى عن الدفاع عن قضايا الأمة وهمومها المصيرية.

 
gnews

أحدث الأخبار

ارشيفية

عربي ودولي الاحتلال: رصد إطلاق صاروخ من اليمن

تعبيرية

عربي ودولي الأمم المتحدة: على العالم أن يتأقلم مع موجات الحر

إدارة السير

أخبار محلية الامن العام : عقوبة هذه المخالفة تصل للحبس 3 أشهر وغرامة 500 دينار

علم الولايات المتحدة مُعلّق في محطة الاتحاد مع قبة مبنى مجلس الشيوخ الأميركي

عربي ودولي مجلس الشيوخ الأميركي يقر مشروع قانون ترامب للموازنة

رئاسة الوزراء

أخبار محلية صدور تعليمات إجراءات الحصول على رخصة مزاولة مهنة العمل الاجتماعي لسنة 2025

الجامعة الهاشمية

أخبار محلية الجامعة الهاشمية تنظم ندوة حول "أبعاد الخطاب الملكي في البرلمان الأوروبي"

مبنى محترق في غزة يُرى من إسرائيل

فلسطين ترامب: سأكون حازما مع نتنياهو لإنهاء الحرب في غزة وقد نتوصل لاتفاق قريبا

وزارة الزراعة

أخبار محلية زراعة الأغوار الشمالية تبدأ بفتح طرق ترابية لحماية المناطق الحرجية



 
 





الأكثر مشاهدة