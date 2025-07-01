الجامعة الهاشمية تنظم ندوة حول "أبعاد الخطاب الملكي في البرلمان الأوروبي"

الوكيل الإخباري- نظمت الجامعة الهاشمية ندوة فكرية وطنية بعنوان: "أبعاد الخطاب الملكي أمام البرلمان الأوروبي"، بمشاركة أكاديميين وإعلاميين ومحللين سياسيين سلطوا الضوء على الرسائل العميقة التي تضمنها الخطاب، الذي شكل محطة مفصلية في الحضور الأردني الفاعل على الساحة الدولية.

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