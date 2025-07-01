الجامعة الهاشمية تنظم ندوة حول "أبعاد الخطاب الملكي في البرلمان الأوروبي"

وأكد رئيس الجامعة، الدكتور خالد الحياري، في كلمة خلال الندوة، أن الجامعة تلتزم بدورها في مواكبة الخطاب الوطني وترجمته إلى واقع معرفي وثقافي يسهم في بناء المجتمع ويعزز من مكانة الأردن في المحافل الدولية، مشيرا إلى أن الخطاب الملكي تميز بلغة نافذة، وشجاعة سياسية ووضوح في الموقف أبرز عمق الرؤية الهاشمية والثوابت الأردنية ومجسدا مكانة جلالة الملك كصوت للاعتدال وزعيم لا يتوانى عن الدفاع عن قضايا الأمة وهمومها المصيرية.
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