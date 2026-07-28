الجامعة الهاشمية ومجلس الأبحاث البريطاني يبحثان التعاون

وبحسب بيان للجامعة اليوم الثلاثاء، أكد الحياري، حرص الجامعة على تعزيز حضورها الأكاديمي والبحثي على المستويين الوطني والدولي، وترسيخ الهوية الثقافية الأردنية في ضوء إرث حضاري ضارب في جذور التاريخ، بما يسهم في تعزيز مكانة الأردن على خريطة البحث العلمي والابتكار في مجال التراث الرقمي.
وأشار إلى أن الجامعة تسعى للتعاون من أجل بناء ميثاق شامل للتراث الرقمي، خاصة في مجالات البناء ثلاثي الأبعاد والألعاب الرقمية المرتبطة بالتراث والآثار، إضافة إلى تعزيز الأخلاقيات والشفافية في هذا المجال الحيوي، مشددا على أهمية التعاون المؤسسي مع المؤسسات الدولية لفتح آفاق جديدة للبحث العلمي والابتكار.
وقال، إن الجامعة ماضية في إدماج التقنيات الرقمية والذكاء الاصطناعي في برامجها الأكاديمية، وتواصل تطوير خططها لمواكبة التغيرات المتسارعة في العلوم والتقنيات، مع المحافظة على البعد الإنساني والأخلاقي في تطبيق هذه التقنيات في العملية التعليمية.
وأكد استعداد الجامعة لتقديم كل ما من شأنه تعميق التعاون الثنائي من خلال كلية الملكة رانيا للسياحة والتراث، التي تسعى لتنظيم المؤتمر الدولي حول التراث الرقمي في عصر الذكاء الاصطناعي، بما يعزز دور الجامعة الريادي في تطوير المعرفة، ويبرز مكانة الأردن عالميا.
من جانبها، أكدت همفريس، التزام المجلس بالمضي قدما في العمل المشترك مع الجامعة، خاصة في ميادين التراث الرقمي والأخلاقيات والشفافية، مشيرة إلى أهمية مبادرة إنشاء ميثاق للمحافظة على التراث الثقافي، وإشراك شركات التكنولوجيا في هذه المبادرة.
وأعربت عن أملها في المشاركة في المؤتمر الدولي الذي تعتزم الجامعة عقده، مشيرة إلى أهميته البالغة في توثيق التراث الأردني وتعزيز الهوية الثقافية.
وأكدت حرص المجلس على الإسهام في مناقشة أعماله وتمثيله في اللجنة التوجيهية، ومواصلة العمل المشترك لتطوير الأفكار وتبادل الرؤى حول ورشة عمل التراث الرقمي.
وحضر اللقاء نائب رئيس الجامعة، الدكتور صادق شديفات، وعميد كلية الملكة رانيا للسياحة والتراث الدكتور نايف حداد، ونائبة مديرة مجلس الأبحاث البريطاني، الدكتورة فاطمة مرعي، ومدير العمليات في المجلس، فراس بقاعين.
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