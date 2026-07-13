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الجرائم الإلكترونية تُحذّر من التعامل مع صفحات احتيالية تروج لبيع هواتف بالأقساط

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مديرية الأمن العام
 
الإثنين، 13-07-2026 09:56 ص
الوكيل الإخباري-   قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إنّ عشرات الشكاوي وردت لوحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية من مواطنين بتعرضهم للإحتيال الإلكتروني بعد تواصلهم مع صفحات احتيالية روجت لبيع الهواتف الخلوية بالأقساط وباسعار مغرية. اضافة اعلان


وتابع الناطق الإعلامي أنّه من خلال التحقيق في تلك الشكاوى تبيّن أن محتالين إلكترونيين مجهولين أنشؤوا عديداً من الصفحات الوهمية وروجوا خلالها إعلانات لبيع هواتف خلوية بالأقساط وعند التواصل مع تلك الصفحات والاتفاق على شراء هاتف بالأقساط يطلب المحتال من الضحايا تحويل إلكتروني لمحفظة مالية، ليقوم بعد استلام الدفعة بالتواري وعدم الرد على اتصالات ورسائل الضحايا. 

وأكّد الناطق الإعلامي أنّه من خلال التحقيقات الفنية وتتبع الحوالات المالية تم تحديد هوية المشتبه به الرئيس في قضايا الاحتيال وأُلقي القبض عليه وبوشرت التحقيقات معه. 

ودعت وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية إلى عدم التواصل مع الصفحات غير الموثّقة والصفحات التي تنتحل صفات محلات بيع الهواتف الخلوية التي تدّعي بيع الهواتف أو أية مواد أخرى بالأقساط وعدم إجراء أي تحويل مالي إليها قبل استلام المواد المتفق عليها واتباع الطرق الامنة في عمليات البيع والشراء، تجنبًا للوقوع ضحية لعمليات الاحتيال الإلكتروني.
 
 


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