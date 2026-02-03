الثلاثاء 2026-02-03 08:40 م

الجرائم الإلكترونية تُحذّر من شراء الذهب عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي

الثلاثاء، 03-02-2026 08:22 م
الوكيل الإخباري-   قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إنّ وحدة مكافحة الجرائم الالكترونية تُحذّر من شراء معدن الذهب عن طريق إعلانات تنشر على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي. اضافة اعلان


وأكّد الناطق الإعلامي أنّ الوحدة تعاملت خلال الأيّام الماضية مع عدد من شكاوى الاحتيال عن طريق شراء الذهب عبر صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، وأن شكاوى الاحتيال تلخصت في: شراء الذهب وتحويل مبالغ مالية إلى المحتال والذي يقوم بعد ذلك بالاختفاء وعدم إرسال ما تم الاتفاق عليه من مشتريات ذهبية، وفي حالة أخرى يقوم من خلالها المحتال بإرسال ما اتُّفق عليه؛ ليتبين للمشتري بعد عملية الفحص بأن المعدن مغشوش أو ليس ذهباً أو أنه مخلوط بمعادن أخرى كالحديد أو النحاس. 

وأهاب الناطق الإعلامي بالجميع عدم التعامل مع هذه الصفحات وفي حال إرادة شراء الذهب التوجّه إلى المحال المرخصّة وعدم إجراء عمليات شراء الذهب إلا من المحال المعتمدة والمرخّصة والرسمية.
 
 


