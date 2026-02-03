الجرائم الإلكترونية تُحذّر من شراء الذهب عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي

وأكّد الناطق الإعلامي أنّ الوحدة تعاملت خلال الأيّام الماضية مع عدد من شكاوى الاحتيال عن طريق شراء الذهب عبر صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، وأن شكاوى الاحتيال تلخصت في: شراء الذهب وتحويل مبالغ مالية إلى المحتال والذي يقوم بعد ذلك بالاختفاء وعدم إرسال ما تم الاتفاق عليه من مشتريات ذهبية، وفي حالة أخرى يقوم من خلالها المحتال بإرسال ما اتُّفق عليه؛ ليتبين للمشتري بعد عملية الفحص بأن المعدن مغشوش أو ليس ذهباً أو أنه مخلوط بمعادن أخرى كالحديد أو النحاس.
وأهاب الناطق الإعلامي بالجميع عدم التعامل مع هذه الصفحات وفي حال إرادة شراء الذهب التوجّه إلى المحال المرخصّة وعدم إجراء عمليات شراء الذهب إلا من المحال المعتمدة والمرخّصة والرسمية.
-
أخبار متعلقة
-
طابع بريدي تذكاري بعنوان "الذكرى المئوية للاتحاد الدولي لهواة جمع الطوابع"
-
والدة الطفلة ملك: هذا السبب الحقيقي في وفاة ابنتي
-
مدير الخدمات الطبية: مجمع خلدا لطب الأسنان سيخفف الضغط عن المدينة الطبية
-
حادث صهريج غاز على طريق تتن وإغلاق السير بالاتجاهين
-
"الوطني لحقوق الإنسان" ينعى أحمد عبيدات
-
ورشة حول التقنيات الرقمية في تعزيز التعليم
-
الملك يفتتح مجمع طب وجراحة الفم والأسنان العسكري
-
برهم صالح يشيد بدعم الأردن للاجئين