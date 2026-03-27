الجراح نقيبًا للفنانين الأردنيين لدورة جديدة

الوكيل الإخباري- أعلن رئيس اللجنة المشرفة على انتخابات نقابة الفنانين الأردنيين، حسين الخطيب، فوز هاني الجراح بمنصب النقيب لدورة انتخابية جديدة تستمر لمدة عامين. اضافة اعلان





وحصل الجراح على 209 أصوات، مقابل 110 أصوات لمنافسه محمد الضمور.



ويجري حاليًا فرز الأصوات لمرشحي عضوية مجلس النقابة.



وترشح 27 مرشحًا لعضوية المجلس عن 5 مهن هي: التمثيل، الإخراج، العزف والغناء، التلحين والتأليف الموسيقي، ومهنة المهن الفنية التقنية.



وبلغ عدد أعضاء الهيئة العامة المسددين لاشتراكاتهم 393 عضوًا، شارك منهم 324 في الانتخابات التي انطلقت صباح اليوم الجمعة.





