الجريدة الرسمية تضم 17 مذكرة تفاهم وبرنامجا تنفيذيا مرتبطة بالتعاون بين الأردن ولبنان

ومن أبرزها البرنامج التنفيذي لاتفاقية التعاون في المجال الشبابي للأعوام 2026-2030، ومذكّرات تفاهم في مجالات تشجيع وحماية الاستثمار، وتبادل الخبرات الضريبية، والطاقة والكهرباء والغاز الطبيعي والطاقة المتجددة، وحماية البيئة، والتحول الرقمي وتكنولوجيا المعلومات، إضافة إلى التعاون في مجالات الطرق والجسور والإسكان والعطاءات.
كما اشتمل العدد على البرامج التنفيذية للتعاون الصناعي، وحماية المستهلك، والتنمية الاجتماعية، والتعاون السياحي، والتدريب المهني، والتعاون التربوي، إلى جانب برنامج تعاون مشترك بين وكالة الأنباء الأردنية (بترا) والوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام (ننا).
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