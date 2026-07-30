الخميس 2026-07-30 04:18 م

الجريدة الرسمية: صدور تعليمات جديدة تشمل القطاع السياحي

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أرشيفية
 
الخميس، 30-07-2026 04:07 م

الوكيل الإخباري - صدرت عدة تعليمات في عدد الجريدة الرسمية الخميس، والذي شمل تعليمات منح شهادات أنظمة الإدارة لسنة 2026.

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كما احتوى العدد تعليمات منح شهادات المطابقة للمنتجات لسنة 2026، إضافة لتعليمات منح شهادة حلال للأغذية لسنة 2026.


واشتمل العدد على تعليمات منح شهادة علامة الجودة الأردنية لسنة 2026، إضافة لتعليمات منح شهادة حلال لمستحضرات التجميل ومنتجات العناية الشخصية لسنة 2026.


كما شمل تعليمات منح التصاريح الخاصة لخدمة تقديم المشروبات الكحولية أو الخدمات الترفيهية أو الفنية أو الموسيقية داخل المنشأة الفندقية والسياحية لسنة 2026.


واحتوى العدد على تعليمات منح التصاريح لتقديم خدمة المشروبات الكحولية والخدمات الترويحية داخل المطاعم السياحية لسنة 2026.


وضم العدد تعليمات معدلة لتعليمات حوكمة الشركات المساهمة المدرجة لسنة 2026.

 
 


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