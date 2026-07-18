الجزيرة يعزز صفوف فريق تحت 13 عاماً ويواصل استقطاب المواهب

09:35 م

الوكيل الإخباري- ضمن خطته لتطوير الفئات العمرية، يواصل نادي الجزيرة تعزيز صفوف فريق تحت 13 عاماً من خلال استقطاب نخبة من اللاعبين الموهوبين، استعداداً للاستحقاقات المقبلة. اضافة اعلان





وتأتي هذه الجهود بتوجيهات رئيس النادي السيد هشام غيث، وبإشراف المدير الفني للفئات العمرية الكابتن موفق أبو المجد، في إطار رؤية النادي الرامية إلى بناء قاعدة قوية من المواهب وصقل قدراتها وفق أسس فنية مدروسة.



كما يواصل الكابتن عبدالله الخلايلة جهوده في متابعة واستقطاب المواهب لفئة تحت 13 عاماً، من خلال اختيار العناصر المميزة القادرة على تمثيل نادي الجزيرة بأفضل صورة والمساهمة في تحقيق أهداف الفريق.



ويؤكد نادي الجزيرة أن الاهتمام بالفئات العمرية يمثل ركيزة أساسية في استراتيجيته، إيماناً بأن الاستثمار في المواهب الشابة هو الطريق لبناء مستقبل مشرق للنادي، متمنياً التوفيق لجميع اللاعبين الجدد في مشوارهم مع الجزيره





