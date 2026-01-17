الجغبير: الصناعة الأردنية قصة نجاح تعكس تطور المملكة

وأكد رئيس غرفتي صناعة الاردن وعمان المهندس فتحي الجغبير خلال كلمته في الاحتفال الدور الكبير الذي تقوم به القوات المسلحة في الدفاع عن حدود الوطن وحمايته، معربا عن اعتزازه بكونه أحد المتقاعدين من الجيش العربي، وأن الخبرات التي اكتسبها خلال خدمته في القوات المسلحة، انعكست ايجابا على عمله في القطاع الصناعي.
وأضاف، إن الصناعة الأردنية، هي أحد أبرز القطاعات المساهمة في دعم الاقتصاد الوطني، والتي شهدت تطورا كبيرا خلال العقود الأخيرة بسبب دعم ورعاية جلالة الملك عبدالله الثاني، ومن قبله الملك الحسين طيب الله ثراه، حيث تساهم الصناعة بما نسبته 25 بالمئة من إجمالي الاقتصاد الأردني، ويتجاوز عدد العاملين في القطاع الصناعي 250 ألف عامل وعاملة، يشكلون 22 بالمئة من إجمالي القوى العاملة في كافة القطاعات الاقتصادية.
وشهد الاحتفال، الذي أداره العقيد المتقاعد حسين المحارمة، كلمة للعين الأسبق غازي الطيب الذي استعرض بعجالة تاريخية مسيرة الأردن والهاشميين التي واكبها تحديات سياسية جسام وأطماع عالمية، وقال: نستذكر اليوم عبق الماضي ومنجزات الحاضر وعيوننا وآمالنا تنظر إلى المستقبل الزاهر بفضل قياداتنا الهاشمية الحكيمة، وبفضل الأردنيين المخلصين".
وجرى حوار خلال هذه الاحتفالية، حول أهمية الصناعة الاردنية والمعيقات التي تواجه تعزيز تنافسيتها.
