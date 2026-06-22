الجغبير يؤكد أهمية تعزيز العلاقات الاقتصادية مع باكستان

وأوضح الجغبير خلال لقائه اليوم الاثنين، سفير جمهورية باكستان الإسلامية بالمملكة خرم سرفراز خان، أن الأردن يشكل منطقة استقطاب للاستثمارات الخارجية من خلال موقعه الجغرافي الذي يجعله بوابة لأسواق العراق وسوريا والأسواق الخليجية.
وحسب بيان للغرفة، أشار الجغبير إلى اتفاقيات التجارة الحرة التي وقعها الأردن، والتي تجعل من أسواق العديد من دول العالم مفتوحة أمام الصادرات الأردنية، مرحبا بتنظيم زيارة لوفد اقتصادي أردني الى الباكستان، للاطلاع عن كثب على مجالات التعاون.
ولفت إلى أن الباكستان تنتج العديد من المواد خاصة الزراعية التي تعد مدخلات لإنتاج العديد من الصناعات الغذائية الأردنية، داعيا إلى استحداث خط طيران مباشر بين الأردن والباكستان.
وذكر الجغبير أن صادرات المملكة إلى باكستان بلغت خلال العام الماضي 19 مليون دولار مقابل 53 مليون دولار مستوردات. من جانبه، أكد السفير خان ضرورة تعزيز الشراكة بين رجال الأعمال في البلدين، وزيادة حجم التبادل التجاري والاستثماري بينهما، وتكثيف التواصل وتبادل الوفود الاقتصادية وتنظيم لقاءات الأعمال والمنتديات الاقتصادية المتخصصة، بما يتيح استكشاف الفرص الاستثمارية والتجارية، وبناء شراكات مستدامة تخدم المصالح المشتركة.
وحضر اللقاء، نائب رئيس غرفة صناعة الأردن محمد وليد الجيطان، وعضوا مجلس إدارة غرفة صناعة عمان العين أحمد الخضري، والمهندس مجدي الهشلمون، ومدير عام الغرفة الدكتور نائل الحسامي.
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