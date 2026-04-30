الجغبير يثمن نهج الحكومة الداعم للصناعة ويشيد بقرار تثبيت أسعار الغاز للمصانع

الوكيل الإخباري- ثمن رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان، المهندس فتحي الجغبير جهود الحكومة ممثلة برئيسها الدكتور جعفر حسان، في السير بنهج متقدم لدعم القطاع الصناعي، ومتابعة متطلباته بشكل مباشر ومستمر.

وأشار في تصريحات لوكالة الأنباء الأردنية " بترا " اليوم الخميس القرار القاضي بتثبيت أسعار الغاز الموجه للمصانع لشهر أيار 2026، وتحمل الحكومة تكلفة الفروقات الناتجة عن ارتفاع الأسعار عالميًا، يعكس التزامًا واضحًا بحماية الصناعة الوطنية وتعزيز قدرتها على الاستمرار والنمو.