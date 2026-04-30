الجغبير يثمن نهج الحكومة الداعم للصناعة ويشيد بقرار تثبيت أسعار الغاز للمصانع

وأشار في تصريحات لوكالة الأنباء الأردنية " بترا " اليوم الخميس القرار القاضي بتثبيت أسعار الغاز الموجه للمصانع لشهر أيار 2026، وتحمل الحكومة تكلفة الفروقات الناتجة عن ارتفاع الأسعار عالميًا، يعكس التزامًا واضحًا بحماية الصناعة الوطنية وتعزيز قدرتها على الاستمرار والنمو.
وقال الجغبير إن هذا القرار يشكل امتدادًا لسياسات حكومية مدروسة تضع الصناعة في صلب الأولويات الاقتصادية، مشيرًا إلى أن تثبيت سعر الغاز في هذه المرحلة الحساسة أسهم في تحييد أثر الارتفاعات العالمية على كلف الإنتاج، وهو ما كان سيؤثر بشكل مباشر على تنافسية المنتجات الأردنية في الأسواق الخارجية.
-
أخبار متعلقة
-
-
-
-
-
-
-
-
